Le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès, Terrance Drew, subit des examens médicaux à l’étranger

Le Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, le Dr Terrance Drew, est arrivé dans un établissement médical à l’étranger dont l’emplacement n’a pas été rendu public, où il subit des tests diagnostiques et des évaluations spécialisées après être tombé malade au cours du week-end, selon le gouvernement.

Dans une mise à jour, le Secrétariat du Cabinet a indiqué que Drew, âgé de 49 ans, est arrivé dans l’établissement médical « sans incident et installé confortablement » aux côtés de sa famille.

Le gouvernement n’a pas révélé le pays ni l’institution médicale où Drew reçoit des soins.

« Les spécialistes intervenants se sont consultés directement avec l’équipe clinique de l’hôpital général Joseph N. France (JNF) à Basseterre pour examiner ses dossiers médicaux et coordonner son plan de soins. Le Premier ministre Drew demeure dans un état stable, pleinement alerte et de bonne humeur pendant que ces évaluations se poursuivent », indiquait le communiqué.

Le gouvernement avait auparavant annoncé que Drew, médecin de profession, était tombé malade et avait été admis à l’hôpital général JNF dans la soirée du dimanche 30 août.

Le vice-Premier ministre, le Dr Geoffrey Hanley, qui assure le poste de Premier ministre par intérim, a déclaré lors d’une allocution télévisée nationale lundi soir qu’il s’était entretenu avec Drew avant que le Premier ministre ne parte à l’étranger pour recevoir des soins médicaux.

Hanley a cherché à rassurer le public sur le fait que les opérations gouvernementales se poursuivraient normalement pendant l’absence de Drew.

« L’équipe de direction demeure unie et concentrée, et les activités du gouvernement et de la nation se poursuivent sans interruption », a déclaré Hanley.

Le Secrétariat du Cabinet a réitéré que les opérations du gouvernement et les activités sociales et économiques à travers la fédération se poursuivent normalement sous Hanley et le Cabinet fédéral des ministres.

« Le Premier ministre et sa famille souhaitent exprimer leur sincère gratitude aux citoyens et résidents de Saint-Kitts-et-Nevis, ainsi qu’aux partenaires régionaux et internationaux, pour le soutien et les prières qui leur ont été adressés », a déclaré le Cabinet.

Plusieurs dirigeants caribéens ont depuis exprimé leur soutien à Drew et lui ont souhaité un rétablissement rapide.

Le président de la Communauté caribéenne et Premier ministre de Sainte-Lucie, Phillip J. Pierre, a déclaré lundi avoir été informé de la maladie de son « collègue et ami ».

« Je tiens à lui souhaiter un rétablissement rapide », a déclaré Pierre, « afin qu’il puisse continuer à accomplir le travail pour le peuple de Saint-Kitts-et-Nevis. »

Pierre a dit que la maladie de Drew devrait aussi servir de rappel aux dirigeants régionaux sur les pressions associées à l’exercice des fonctions publiques.

« Cela devrait être un appel au réveil pour nous, premiers ministres, qui sous-estimons parfois le stress et les exigences de notre travail », a-t-il ajouté.

La Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a décrit Drew comme « un collègue précieux, un ami et notre frère caribéen ».

« Lui et sa famille restent dans nos prières, et nous lui souhaitons force renouvelée, guérison et rétablissement complet », a déclaré Mottley. « Que Dieu le protège. Nous avons hâte de le voir retrouver la pleine forme. »

Le Premier ministre de Grenade, Dickon Mitchell, a également exprimé son inquiétude concernant l’hospitalisation de Drew, disant que les pensées et les prières de son gouvernement et de son peuple accompagnent le Premier ministre et sa famille.

« Nous nous tenons également aux côtés du gouvernement et du peuple de Saint-Kitts-et-Nevis et les rejoignons pour souhaiter au Premier ministre Drew une force renouvelée, une bonne santé et un retour rapide à ses fonctions officielles », a déclaré Mitchell.

Le Secrétariat du Cabinet a indiqué que d’autres mises à jour sur l’état de Drew seraient fournies au besoin.