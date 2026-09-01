Haïti appelle à une action internationale urgente après le massacre de Kenscoff, qui a fait 47 morts

Haïti a appelé la communauté internationale à accélérer le déploiement complet de la Force de suppression des gangs soutenue par l’ONU et à renforcer l’application de l’embargo sur les armes, à la suite d’un massacre à Kenscoff qui a fait au moins 47 morts.

Lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, vendredi, l’ambassadeur haïtien auprès de l’ONU, Éric Pierre, a déclaré que l’attaque souligne la nécessité d’un soutien international accru alors que les gangs armés étendent leur emprise et terrorisent les communautés.

L’assaut dans la commune montagneuse au sud-est de Port-au-Prince a fait au moins 47 morts, dont trois garçons et deux filles. Des dizaines de personnes ont été enlevées, d’autres ont été blessées et des maisons ont été incendiées.

Des personnes cherchant refuge face à la violence ont également été attaquées, notamment dans une église, où des membres de gangs ont exécuté des personnes et en ont tué d’autres alors qu’ils tentaient de fuir.

Pierre a condamné « dans les termes les plus forts ces actes de barbarie extrême » à la suite de l’attaque meurtrière des 23 et 24 août.

« Nous exprimons notre profonde solidarité avec les victimes, leurs familles et les communautés touchées par cette violence et nous restons mobilisés pour apporter des réponses urgentes proportionnées aux défis sécuritaires », a-t-il déclaré.

Pierre a affirmé que le massacre démontrait la capacité continue des gangs armés à infliger des violences malgré les efforts de la Police nationale haïtienne et des Forces armées d’Haïti, avec le soutien de la Force de suppression des gangs.

« L’attaque criminelle odieuse à Kenscoff souligne l’urgence pour la communauté internationale d’accélérer le déploiement de la GSF au niveau prévu de 5 500 personnels dès que possible et, surtout, de lui fournir tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses missions aux côtés des forces de sécurité nationales », a déclaré Pierre.

Le personnel de la GSF, provenant des pays contributeurs, a commencé ses opérations le 1er juin, l’objectif étant que l’effectif atteigne 5 500 personnes d’ici octobre 2026.

Pierre a ajouté que les forces de sécurité haïtiennes ont été placées en alerte maximale alors que les autorités cherchent à reprendre le contrôle des zones tenues par les gangs.

« Les instructions sont claires : protéger, sécuriser et restaurer l’autorité de l’État », a-t-il déclaré.

Il a également appelé à un renforcement de l’application internationale de l’embargo sur les armes imposé par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité par la Résolution 2653 relative à Haïti, afin d’endiguer le flux d’armes et de munitions qui alimentent la violence des gangs criminels, a déclaré Pierre.

Selon l’ambassadeur, le Tchad, la Mongolie et la Côte d’Ivoire ont signé des accords avec Haïti pour rejoindre la GSF, tandis que des discussions sont en cours avec la Jamaïque, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Guatemala.

La crise sécuritaire survient alors qu’Haïti se prépare à organiser ses premières élections depuis une décennie.

Le Conseil électoral provisoire a prévu le premier tour des élections présidentielles et législatives, ainsi qu’un référendum constitutionnel, pour le 13 décembre. Haïtiens n’ont pas voté lors d’élections nationales depuis 2016, année où Jovenel Moïse a été élu président. Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021.

Pierre a affirmé que rétablir la sécurité est essentiel pour permettre le déroulement des élections.

« Aujourd’hui, nous devons renforcer la synergie au niveau international pour soutenir le gouvernement dans le rétablissement de la sécurité, condition essentielle pour organiser les prochaines élections dans le pays », a-t-il ajouté.

Carlos Ruiz Massieu, représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et chef du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH), a indiqué au Conseil de sécurité que le massacre de Kenscoff était « profondément choquant » mais n’était pas un incident isolé.

« Il s’inscrit dans une série d’attaques ayant frappé la commune de Kenscoff depuis le début de 2025. Cela démontre la capacité et la détermination continues des gangs à terroriser la population, à étendre leur influence au-delà de la capitale et à représenter un défi direct à l’autorité de l’État et à l’État de droit », a déclaré Massieu.

Le BINUH a documenté 1 408 personnes tuées et 656 blessées en Haïti entre avril et juin 2026 seulement, selon Massieu.

Il a souligné que l’attaque a déclenché une indignation publique renouvelée et des appels en faveur de la protection des civils, du renforcement des institutions de sécurité et du rétablissement de l’ordre public par les autorités et leurs partenaires internationaux.

« Trop longtemps, les Haïtiens ont vécu dans la peur d’être tués, enlevés ou soumis à des violences sexuelles », a affirmé Massieu, avertissant que sans une amélioration de la sécurité, les efforts de renforcement de la gouvernance et la progression vers les élections resteront fragiles face à des revers.

Il a également exhorté à ce que les responsables du massacre de Kenscoff, ainsi que ceux qui financent, arment et facilitent la violence des gangs, soient traduits en justice.

Le Conseil de sécurité a également pris connaissance de l’ampleur humanitaire croissante de la crise haïtienne.

Indrika Ratwatte, secrétaire général adjoint des Nations unies et responsable des affaires humanitaires, a précisé qu’on estime à environ 6,4 millions le nombre de personnes — soit plus de la moitié de la population d’Haïti — nécessitant une aide humanitaire.

Près de 200 000 personnes ont été ramenées de force en Haïti au cours des huit premiers mois de 2026, ce qui représente une hausse de 10 % par rapport à la même période l’an dernier, a-t-il ajouté.

Les organisations humanitaires ont aussi enregistré plus de 5 500 incidents de violence fondée sur le genre au cours des six premiers mois de l’année, soit environ 30 cas par jour. Les femmes et les filles constituent la grande majorité des survivantes.

Ratwatte a exhorté la communauté internationale à se concentrer sur l’arrêt de la violence, le financement des opérations humanitaires et la prise en compte des causes profondes de la crise.

« Le peuple d’Haïti mérite bien plus que la simple survie », a-t-il affirmé. « Il mérite la sécurité, des opportunités et l’espoir d’un avenir meilleur. »