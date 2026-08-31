La dette du Guyana diminue à mesure que l’économie et le marché du travail se renforcent

Le Guyana demeure l’une des économies à la croissance les plus rapides du monde, tandis que le fardeau de la dette publique s’est amoindri et que le chômage a fortement reculé, selon un nouveau rapport de la Banque interaméricaine de développement (BID).

Le dernier numéro de Caribbean Economics Quarterly montre que, malgré un recours accru à l’emprunt pour financer des routes, des écoles et d’autres projets d’infrastructures, la part des recettes publiques consacrée au service de la dette a nettement diminué depuis le début de l’exploitation pétrolière.

Avant le démarrage de la production pétrolière, le Guyana consacrait environ sept pour cent de chaque dollar de recettes publiques au service de la dette. Ce chiffre est depuis passé à environ cinq pour cent.

« Le Guyana demeure un cas à faible endettement, soutenu par des revenus provenant de ressources robustes, ce qui en fait une exception au sein de l’échantillon », a déclaré la BID.

La situation tranche avec celle de plusieurs autres économies caribéennes, où le fardeau de la dette demeure élevé.

« En revanche, les Bahamas, le Suriname et Trinidad et Tobago sont entrés en 2025 avec des charges de dette nettement plus lourdes qu’en 2019 », indique le rapport.

Le marché du travail guyanais s’est également amélioré de manière significative au cours des dernières années.

Selon la BID, le taux de chômage du pays est passé de 14,5 % au troisième trimestre 2021 à 6,8 % au cours de la même période en 2024.

Cette baisse signifie que, alors qu’environ une personne sur sept des Guyanais en âge de travailler était au chômage en 2021, ce chiffre est tombé à moins d’une sur quatorze d’ici 2024.

Les améliorations interviennent dans un contexte de croissance économique et démographique rapide, alimentée en grande partie par l’expansion de l’industrie pétrolière et gazière du Guyana.

La population du Guyana est passée d’environ 700 000 il y a une décennie à environ 900 000, tandis que l’économie a connu une croissance de 19,3 % en 2025 après une hausse de 43,8 % en 2024.

Bien que le pétrole demeure le principal moteur de l’embellie économique, la croissance s’est également accélérée en dehors de l’industrie pétrolière.

La croissance non pétrolière a atteint 15 % en 2025, contre 13 % l’année précédente, signe que l’expansion se déploie de plus en plus dans d’autres secteurs de l’économie.

Une forte croissance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.

Les projections du Fonds monétaire international (FMI), citées dans le rapport, prévoient une croissance économique de 16,2 % en 2026, qui s’accélérerait à 19,7 % en 2027 et 22,1 % en 2028.

La croissance devrait ensuite se modérer à 12,8 % en 2029 et 11,5 % en 2030, avant de ralentir fortement à 1,1 % en 2031 lorsque la production pétrolière se stabilise.

La transformation du Guyana s’est accélérée depuis le démarrage de la production pétrolière commerciale fin 2019, générant des recettes publiques importantes et fournissant des ressources accrues pour l’investissement public.

Les chiffres les plus récents indiquent que, malgré l’augmentation des dépenses d’infrastructures et l’emprunt du gouvernement, des recettes en hausse rapide ont permis au pays de maintenir une faible charge d’endettement tout en poursuivant son expansion économique.