Le Conseil électoral haïtien étudie le vote de la diaspora au Chili et au Brésil

Le Conseil électoral provisoire (CEP) d’Haïti a dépêché une délégation vers le Chili et le Brésil afin d’examiner les moyens de permettre aux Haïtiens résidant à l’étranger de prendre part aux prochaines élections du pays.

La délégation, qui comprend le vice-président du CEP, Jaccéus Joseph, ainsi que les conseillers Patrick Saint-Hilaire et Marie Florence Matthieu, est en visite dans ces deux pays d’Amérique du Sud depuis le 18 août pour discuter du vote des diaspora et renforcer la coopération électorale.

Lors de l’étape chilienne de la mission, la délégation a mené des entretiens avec le ministère chilien des Affaires étrangères sur une éventuelle coopération en vue des élections haïtiennes.

Les discussions ont couvert notamment la formation du personnel électoral, le renforcement des institutions et le partage de l’expérience et des meilleures pratiques du Chili afin de faciliter le vote des citoyens vivant à l’étranger.

Le ministère des Affaires étrangères chilien s’est engagé à travailler avec le Service Électoral du Chili, connu sous le nom de SERVEL, pour soutenir la coopération avec les autorités électorales haïtiennes.

La délégation du CEP a également rencontré des représentants du gouvernement chilien et de SERVEL pour discuter de l’organisation des prochaines élections haïtiennes et des conditions permettant aux Haïtiens résidant au Chili de participer.

Après les réunions au Chili, la délégation s’est rendue au Brésil pour poursuivre les discussions sur la facilitation de la participation de la diaspora au processus électoral.

Le CEP affirme que cette initiative s’inscrit dans ses efforts visant à élargir la participation des Haïtiens vivant à l’étranger tout en renforçant la coopération avec des institutions électorales étrangères.

La mission intervient alors qu’Haïti se prépare à organiser ses premières élections depuis une décennie. Le premier tour des élections présidentielles et législatives, ainsi qu’un référendum constitutionnel, est prévu pour le 13 décembre.

Les Haïtiens n’ont pas voté lors d’une élection présidentielle depuis 2016, année où Jovenel Moïse a été élu président. Moïse a été assassiné en juillet 2021 et le pays n’a plus eu de président élu depuis.

Un second tour des élections présidentielles et législatives, ainsi que des élections locales, est prévu pour le 21 février 2027.