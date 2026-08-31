Des enfants nés aux États-Unis parmi le dernier groupe d’Haïtiens expulsés des États-Unis

Plusieurs enfants, dont un nourrisson d’un an né aux États-Unis, figuraient parmi les 57 Haïtiens expulsés vers Haïti jeudi, alors que le gouvernement américain intensifie les retours vers le pays des Caraïbes touché par la crise.

Les autorités haïtiennes ont confirmé que le groupe est arrivé à Cap-Haïtien à bord d’un vol affrété par ICE Air. Plusieurs autres enfants nés aux États-Unis auraient aussi été parmi les passagers.

Le vol a été le deuxième vol de déportation à arriver en Haïti en une semaine, marquant une hausse par rapport à l’horaire d’environ une fois par mois qui avait été signalé auparavant.

Ces expulsions accélérées interviennent dans un contexte d’incertitude concernant les protections accordées à des centaines de milliers d’Haïtiens résidant aux États-Unis.

L’administration Trump a cherché à mettre fin au statut de protection temporaire (TPS) pour les Haïtiens, une désignation humanitaire qui a permis à plus de 300 000 personnes de vivre et de travailler légalement aux États-Unis en raison des conditions dans leur pays d’origine.

Des organisations de droits des immigrés haïtiens et d’autres défenseurs soutiennent que les conditions en Haïti demeurent trop dangereuses pour des retours massifs, en pointant du doigt la violence généralisée des gangs, les déplacements et l’aggravation de la crise humanitaire.

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a soutenu que des améliorations suffisantes des conditions permettent le retour des Haïtiens.

Plus de la moitié des près de 12 millions d’habitants d’Haïti devraient nécessiter une aide humanitaire alors que le pays continue de lutter contre la violence armée, l’instabilité politique et la pauvreté.

La crise sécuritaire a également entraîné des déplacements à des niveaux record.

D’ici le mois de mai, près de 1,47 million de personnes avaient été déplacées à l’intérieur d’Haïti, dont plus de la moitié étaient des enfants. Ce chiffre est comparable au nombre de personnes déplacées après le séisme dévastateur de 2010, après lequel les États-Unis avaient initialement désigné Haïti pour le TPS.

Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) a déclaré plus tôt cette semaine qu’au moins 1 408 personnes avaient été tuées et 656 autres blessées entre avril et juin.

Le nombre de victimes était environ 14 % inférieur à celui enregistré lors des trois premiers mois de l’année, mais l’ONU a averti que ce déclin masquait des conditions de sécurité nettement différentes d’une région à l’autre du pays.

Les dernières déportations interviennent alors qu Haïti continue de lutter pour contenir des groupes armés puissants qui ont déplacé des familles et perturbé l’accès aux services de base dans plusieurs parties du pays.