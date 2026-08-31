Saint-Vincent-et-les-Grenadines doit plus de 10 millions de dollars des Caraïbes à JetBlue

Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines doit à JetBlue, compagnie aérienne basée aux États‑Unis, plus de EC$10 millions en vertu d’un accord conclu par l’administration précédente, a déclaré le ministre du Tourisme, le Dr Kishore Shallow.

Shallow a fait cette révélation devant le Parlement en réponse à une question de la députée d’opposition Keisal Peters concernant la décision de Delta Air Lines de mettre fin à son service direct entre Atlanta et l’Aéroport international Argyle en septembre.

Le ministre du Tourisme n’a pas fourni de répartition détaillée du montant dû à JetBlue, mais il a indiqué que cette dette figurait parmi les engagements financiers hérités par le gouvernement du Nouveau Parti démocratique lorsqu’il a pris ses fonctions en novembre 2025.

« JetBlue, par exemple, est une compagnie aérienne très importante pour Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines », a déclaré Shallow. « Nous avions conclu un accord… et, de 2024 à votre départ du pouvoir, vous avez refusé de payer votre facture, ce qui fait que nous devons aujourd’hui plus de 10 millions de dollars à cette compagnie. »

Shallow a également critiqué la manière dont l’accord a été négocié, déclarant aux parlementaires qu’il ignorait qui avait représenté l’ancien gouvernement lors des discussions et allèguant qu’aucune organisation professionnelle ni consultant n’avait été impliqué.

Ses propos interviennent alors que le gouvernement est confronté à des questions sur la décision de Delta de mettre fin au service sans escale entre Atlanta et Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines.

Selon Shallow, des responsables gouvernementaux ont tenu des réunions avec Delta les 19 mai et 31 juillet, avant que la compagnie n’annonce sa décision.

Il a dit que Delta a invoqué une demande de passagers inférieure aux prévisions, des coûts de carburant élevés et une demande pour les voyages haut de gamme moins soutenue que prévu comme raisons de la suppression de la liaison.

Cependant, Shallow a indiqué que la compagnie a laissé entendre qu’elle serait prête à envisager une reprise partielle du service lors de la prochaine saison hivernale.

Delta avait lancé la liaison Atlanta‑Argyle International Airport le 20 décembre 2025, avec des plans pour exploiter 22 vols par mois.

Shallow a qualifié cet emploi du temps « ambitieux » par rapport à d’autres compagnies desservant la destination, qui opéraient un nombre mensuel de vols inférieur.

Malgré la décision de Delta, le ministre a déclaré que le nombre de passagers s’améliorait.

Selon Shallow, le nombre moyen de passagers arrivant sur les vols Delta est passé de 64 au cours des trois premiers mois de service à 117 lors des trois derniers mois examinés.

JetBlue a aussi enregistré une augmentation, avec un nombre moyen de passagers arrivants passant de 114 au cours des trois premiers mois du mandat du gouvernement à 140 lors des trois mois les plus récents.

Shallow a déclaré que ces chiffres démontraient une croissance du trafic des visiteurs et a confirmé que le gouvernement œuvrait à renforcer le secteur du tourisme et de l’aviation de Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines.

Le gouvernement réorganise également l’Autorité du tourisme de Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines, notamment avec la nomination de Shafia London au poste de directrice générale.

Shallow a déclaré que des postes de haut niveau étaient aussi créés dans les domaines du développement commercial, du marketing, du produit et de l’expérience touristiques, de l’intelligence et de la stratégie, ainsi que des opérations internes.

Le ministre a ajouté que le gouvernement avait commencé à renouer avec les compagnies aériennes existantes et qu’il menait des discussions avec deux transporteurs potentiels.

Il a reconnu que les compagnies aériennes ont exprimé des inquiétudes sur la disponibilité des chambres d’hôtel à Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines, un problème que le gouvernement cherche à résoudre.

Shallow a assuré qu’il était convaincu que le pays attirerait au moins cinq grands hôtels de marque au cours des deux premiers mandats quinquennaux du gouvernement.