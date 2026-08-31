Jamaïque renforce ses systèmes d’alerte précoce multi-aléas

Le gouvernement jamaïcain a réaffirmé son engagement à renforcer les systèmes d’alerte précoce multi‑risques du pays, alors que les événements climatiques extrêmes et d’autres menaces liées au climat se produisent avec une fréquence croissante.

Wayne Robertson, secrétaire permanent du ministère de l’Eau, de l’Environnement et du Changement Climatique, a déclaré que l’amélioration de la vitesse, de la clarté et de la portée des alertes d’urgence est cruciale pour protéger les communautés et sauver des vies.

« Dans les Caraïbes, un avertissement retardé met une vie en danger. Un avertissement mal compris laisse une famille mal préparée … et un avertissement qui n’atteint jamais la bonne personne représente un échec du système que nous sommes tous tenus de protéger », a déclaré Robertson.

Il prenait la parole jeudi lors d’un atelier de deux jours sur le Common Alerting Protocol (CAP) au Courtleigh Hotel and Suites à New Kingston.

L’atelier s’inscrit dans le cadre des efforts régionaux visant à renforcer les systèmes d’alerte précoce et à améliorer la mise en œuvre du CAP dans les Caraïbes. Le protocole offre une méthode standardisée pour élaborer et diffuser des alertes d’urgence sur plusieurs plateformes de communication.

L’initiative est menée en partenariat avec l’Organisation météorologique mondiale et l’Organisation météorologique caribéenne et réunit des représentants du Service météorologique de Jamaïque, du Bureau de Plans et de Gestion des Urgences (ODPEM), des agences de gestion des risques de catastrophe et d’autres parties prenantes.

Elle soutient également l’initiative des Nations Unies « Early Warnings for All », qui vise à ce que chacun dans le monde soit protégé par un système d’alerte précoce d’ici fin 2027.

Faisant référence à l’ouragan Beryl en 2024 et à l’ouragan Melissa en 2025, Robertson a indiqué que les vagues de chaleur extrême, les crues éclair et les incendies de broussailles deviennent des menaces de plus en plus fréquentes, soulignant la nécessité d’un système d’alerte multi‑risques efficace et axé sur les personnes.

« En renforçant notre capacité à communiquer des alertes opportunes, claires et actionnables via le CAP, nous faisons progresser directement nos objectifs de réduction des risques de catastrophe, de protection des communautés vulnérables et de soutien à l’adaptation climatique nationale et au développement durable », a‑t‑il déclaré.

Robertson a déclaré que le Service météorologique de Jamaïque demeure au cœur du système d’alerte précoce du pays, et que les améliorations technologiques lui permettent de fournir des prévisions et une surveillance météorologique 24 heures sur 24.

Cependant, il a insisté sur le fait que produire des prévisions précises n’est qu’une partie d’un système d’alerte efficace, la communication de ces informations au public étant tout aussi importante.

« Le CAP nous offre un message standard unique qui peut être diffusé une seule fois et être reçu partout, à la radio, à la télévision, sur les téléphones portables, par les sirènes, sur les réseaux sociaux et dans les tableaux de bord d’urgence », a déclaré Robertson. « Il élimine l’ambiguïté, ce qui est très important, et aussi les retards. »

Il a ajouté que le système aide à garantir que les avertissements émis par le Service météorologique sont cohérents avec ceux reçus par les ministères, les écoles, les compagnies d’utilité publique et les habitants à travers le pays.

Robertson a promis de poursuivre l’investissement dans la formation et l’interopérabilité alors que le ministère œuvre à rendre les avertissements jamaïcains plus rapides, plus clairs et plus exploitables.

Kenneth Kerr, responsable science et technologie de l’Organisation météorologique caribéenne, a déclaré que l’atelier offre une opportunité d’améliorer la coordination entre le Service météorologique, l’ODPEM, les services d’urgence, les autorités sanitaires, les médias et les autres parties prenantes.

Kerr a déclaré que la Jamaïque dispose déjà d’un système CAP bien établi au sein de son Service météorologique et que l’atelier fournirait une base pour de nouvelles améliorations axées sur les prévisions basées sur l’impact et pour l’initiative nationale Early Warnings for All.

Des ateliers CAP similaires ont déjà été organisés à Sainte‑Vincent-et-les-Grenadines, à Saint‑Kitts-et-Nevis et à Antigua-et-Barbuda.