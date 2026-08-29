Les Caraïbes appelées à se préparer à une chaleur et une sécheresse qui s’aggravent alors qu’El Niño se renforce

Les Caraïbes sont appelées à intensifier leurs préparatifs face à l’aggravation des conditions de chaleur et de sécheresse, alors qu’un El Niño en forte reprise menace d’apporter d’éventuels extrêmes climatiques sévères dans la région dans les mois à venir.

L’Institut caraïbe de météorologie et d’hydrologie (CIMH) indique que cet avertissement intervient alors que la région entre dans le pic de sa saison de chaleur, qui s’étend d’août à octobre, tandis que des conditions de plus en plus sèches suscitent des inquiétudes à l’approche de la saison sèche climatologique, qui commence vers novembre.

Le climatologue du CIMH, le Dr Cedric Van Meerbeeck, a déclaré qu’El Niño s’était renforcé rapidement, passant de conditions faibles à modérées entre mai et juillet 2026. Les prévisions suggèrent désormais que ce phénomène climatique pourrait atteindre des niveaux très forts entre octobre et décembre et se maintenir jusqu’en mars 2027.

Les prévisions tablent sur des précipitations en deçà de la normale s’étendant des Guyanes jusqu’aux Petites Antilles et jusqu’aux Grandes Antilles, accompagnées de vagues de chaleur plus fréquentes.

D’ici octobre ou novembre, des conditions de sécheresse pourraient toucher une grande partie des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, ainsi que les îles ABC, ainsi que des parties de la Jamaïque, d’Hispaniola et des Bahamas.

Ces conditions pourraient persister jusqu’au début de 2027, augmentant le risque de pénuries d’eau et d’incendies de forêt dans les pays et territoires concernés.

El Niño a historiquement été associé à de graves épisodes de sécheresse dans les Caraïbes, notamment en 2009-2010 et 2014-2016. Le phénomène peut aussi contribuer à des chaleurs humides extrêmes, à des incendies de forêt et à des vagues de chaleur marines susceptibles de provoquer un blanchiment des coraux.

Des combinaisons similaires d’extrêmes climatiques ont été observées lors des années exceptionnellement chaudes de 2010, 2023 et 2024.

Bien que l’El Niño soit généralement associé à une activité cyclonique atlantique réduite, Van Meerbeeck a averti que la région reste exposée à la menace de systèmes tropicaux dangereux.

Il a cité la tempête Tropical Storm Erika en 2015, qui est devenue l’une des pires catastrophes naturelles pour la Dominique après avoir provoqué des inondations et des glissements de terrain à grande échelle, même si la tempête n’a pas touché directement terre.

Le professeur Michael Taylor, co-directeur du Groupe d’études climatiques Mona de l’Université des Antilles occidentales (UWI), a déclaré que les risques climatiques identifiés plus tôt cette année commencent désormais à se manifester.

« Les risques signalés par la science au début de cette année commencent désormais à se concrétiser », a déclaré Taylor. « Nous assistons à une catastrophe climatique émergente dont les impacts mêlent chaleur, sécheresse et extrêmes marins. Contrairement à un ouragan, les effets vont continuer de s’accumuler sur plusieurs mois. Toutefois, cela ne doit pas diminuer l’urgence ou l’ampleur de nos préparatifs. Nous devons répondre à cette crise qui se déploie lentement avec le sérieux que nous apportons à d’autres grandes menaces climatiques, car ce que nous faisons maintenant détermine les options qui seront à notre disposition plus tard. »

Les experts avertissent que ces conditions en développement pourraient avoir des répercussions larges sur l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé publique, l’approvisionnement en eau et en énergie, le tourisme et les chaînes d’approvisionnement régionales. L’agriculture pluviale au Belize et en Jamaïque figure parmi les domaines particulièrement problématiques.

Le directeur principal du CIMH, le Dr David Farrell, a déclaré que les gouvernements et les autres parties prenantes devraient continuer à utiliser les informations climatiques pour guider la planification et la préparation.

« Des mesures proactives sont essentielles pour atténuer les impacts des épisodes météorologiques extrêmes sur les secteurs sensibles au climat, sur les communautés et sur les économies nationales », a déclaré Farrell.

Le CIMH invite les gouvernements, les entreprises et les communautés à suivre attentivement les mises à jour mensuelles du Forum Caraïbes sur les Perspectives Climatiques, alors que la région se dirige vers la saison sèche et poursuit son chemin à travers le pic de la saison chaude.