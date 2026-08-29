Haïti fixe la date limite d’inscription des candidats au 9 septembre avant les élections de décembre

Le Conseil électoral provisoire haïtien a fixé le 9 septembre comme date limite pour l’enregistrement des candidats en vue des prochaines élections, alors que les préparatifs avancent pour le premier vote national organisé en dix ans.

Le CEP, connu sous l’acronyme français CEP, a diffusé auprès des formations politiques un calendrier électoral décrivant la procédure d’enregistrement des candidatures, un processus qui a débuté en ligne le 20 août.

L’inscription en ligne se clôturera le 3 septembre, après quoi les candidats disposeront jusqu’au 9 septembre pour déposer les documents requis.

Les dossiers de candidature seront examinés du 10 au 17 septembre, et une liste préliminaire des candidats approuvés est prévue pour être publiée le 17 septembre.

Plus tôt dans le mois, le CEP a annoncé que le premier tour des élections présidentielles et législatives, ainsi qu’un référendum sur la constitution, se tiendra le 13 décembre.

Ces élections marqueront la première fois que les Haïtiens se rendront aux urnes depuis 2016, année où Jovenel Moïse a été élu président. Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021, plongeant le pays davantage dans une crise politique et sécuritaire.

Des résultats provisoires du premier tour sont attendus le 19 décembre, les résultats définitifs étant prévus le 9 janvier 2027.

Un deuxième tour des élections présidentielles et législatives, ainsi que des élections locales, est prévu le 21 février 2027.

Les résultats finaux des scrutins du second tour présidentiel et législatif sont attendus le 7 mars, tandis que les résultats finaux des élections locales sont prévus pour le 12 mars.

La campagne pour le premier tour se déroulera du 5 octobre au 12 décembre, tandis que les candidats passant au second tour pourront mener campagne du 10 janvier au 20 février.

Selon le CEP, 17 des 18 formations politiques reconnues en Haïti, regroupant 228 partis politiques, ont été approuvées pour participer à l’élection.

Par ailleurs, le ministre de la Culture, Emmanuel Ménard, s’est inscrit sur les listes électorales lundi au lycée national de Pétion-Ville, accompagné de son chef de cabinet et de plusieurs collègues.

Lors de l’opération d’enregistrement, Ménard a annoncé des dispositions visant à instaurer un calendrier équilibré permettant aux candidats de présenter leurs programmes sur les médias d’État.

Il a également indiqué qu’une campagne d’éducation civique et de sensibilisation des électeurs serait lancée avant les élections de décembre, alors que les autorités s’efforcent de préparer les Haïtiens à leur premier vote en dix ans.