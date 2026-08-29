Guyana met fin aux demandes de passeport sans rendez-vous à partir du 1er octobre

Le Guyana adoptera à partir du 1er octobre un système obligatoire basé sur les rendez-vous pour les demandes de passeport, mettant fin aux dépôts sans rendez-vous dans les bureaux de passeport à travers le pays.

Le surintendant principal Stephen Telford, adjoint au chef des services d’immigration, a déclaré que les demandeurs devront compléter leur demande de passeport via le système en ligne de demande et de rendez-vous avant de se rendre dans un bureau d’immigration.

« Nous n’accepterons plus les personnes dans aucun des bureaux de passeport qui se présentent avec leur demande sans rendez-vous », a déclaré Telford dans une vidéo diffusée par le Ministère de la Fonction publique, de l’Efficacité gouvernementale et de la Mise en œuvre.

Dans le cadre de ce nouveau système, les demandeurs pourront remplir leurs formulaires de demande de passeport en ligne et choisir le bureau de passeport, ainsi que la date et l’heure pour la partie en personne du processus.

« Cela vous permet, vous, le demandeur, dans le cadre de la procédure, de choisir lequel des bureaux de passeport vous souhaitez utiliser pour votre demande, à une date et une heure qui vous conviennent », a indiqué Telford.

Les rendez-vous peuvent être réservés via le portail en ligne du Service des passeports de la Guyana Police Force, à l’adresse pp.gpf.gov.gy.

Le système de rendez-vous sera appliqué dans les sept bureaux de passeport répartis à travers le Guyana, y compris les sites de Camp Street, Leonora, Anna Regina et Berbice.

Les autorités ont précisé que ce changement vise à rendre la procédure plus pratique tout en réduisant l’affluence dans les bureaux de passeport.

Le traitement des passeports prend généralement trois jours ouvrables. Un service accéléré est également disponible pour les demandeurs souhaitant obtenir leur passeport dans les 24 heures, tandis que, dans certaines circonstances, les documents peuvent être traités en aussi peu que 30 minutes.

La nouvelle exigence entrera en vigueur le 1er octobre, après quoi les demandeurs qui n’auront pas pris rendez-vous en ligne ne pourront plus se rendre directement dans les bureaux de passeport pour soumettre leurs demandes.