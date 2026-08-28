500 drones, feux d’artifice silencieux pour illuminer l’indépendance de Trinité-et-Tobago

Trinidad et Tobago célèbrera son 64e anniversaire d’indépendance avec une grande fête comportant environ 500 drones synchronisés, un défilé militaire, des performances culturelles et des feux d’artifice silencieux.

Les activités du Jour de l’Indépendance se dérouleront lundi au Queen’s Park Savannah de Port of Spain, avec des feux d’artifice supplémentaires prévus au San Fernando Hill.

Cette année, les célébrations, sous le thème « Un service; Un peuple; Une histoire », incluront un défilé culturel, des performances de steelpan, calypso, soca, chutney, tassa et des personnages traditionnels du Carnaval.

Le défilé de l’Indépendance a été relocé vers une zone au nord des North Stand et Grand Stand, plus près de la Maison du Président. Le Chef d’État-Major des forces armées, Commodore Don Polo, a déclaré que, malgré ce changement d’emplacement, la composante militaire du défilé annuel resterait largement inchangée.

La police devrait assurer une présence forte tout au long des célébrations, les automobilistes étant avertis d’attendre des fermetures de routes et des restrictions de circulation.

La Commissaire adjoint de police Suzette Martin a déclaré que les agents se concentreraient sur la circulation des piétons, la gestion du trafic, le comportement des foules, l’ordre public et la sécurité des participants et des spectateurs.

« Notre message est d’apporter le drapeau, la fierté, la culture et l’énergie, mais de laisser derrière nous la violence et les comportements illicites », a déclaré Martin.

Après le défilé militaire, une procession culturelle démarrera depuis le parking du Queen’s Hall avant de se diriger vers le rond-point St. Ann’s et d’entrer sur le parcours du défilé.

Le stratège en communication du ministère de la Culture et du Développement communautaire, Jerome Lewis, a indiqué que la procession comprendra deux camions-musique décorés, un orchestre de métal, des personnages traditionnels du Carnaval, des musiciens tassa, des batteurs, des danseurs et d’autres artistes culturels.

Plus tard dans la journée, l’attention se portera sur le Queen’s Park Savannah pour des activités familiales et culturelles supplémentaires.

Une zone pour enfants s’ouvrira à 17 heures, avec des activités récréatives, des personnages traditionnels du Carnaval et des animations culturelles destinées aux jeunes. La vitrine culturelle du Jour de l’Indépendance débutera une heure plus tard, avec des prestations de steelpan, calypso, soca, chutney, tassa, musique folklorique et théâtrales.

La vitrine rendra également hommage à des générations d’artistes et de praticiens culturels qui ont aidé à préserver et promouvoir les traditions culturelles de Trinidad et Tobago.

L’un des plus grands attraits sera une démonstration comprenant environ 500 drones synchronisés, suivie de pyrotechnies chorégraphiées et de feux d’artifice.

Les autorités ont indiqué que les feux d’artifice de cette année, tant à Port of Spain qu’à San Fernando, seront silencieux afin de réduire l’impact des explosions fortes sur les animaux domestiques et les résidents voisins.

« Nous allons proposer des pyrotechnies chorégraphiées et un grand spectacle de feux d’artifice. Et oui, nous présenterons des feux d’artifice silencieux pour réduire les coups de bang et l’impact sur les animaux et les personnes qui pourraient vivre à proximité », a déclaré Lewis.

Il a ajouté que les démonstrations seraient coordonnées avec l’aviation, les services d’incendie, la sécurité et d’autres autorités réglementaires.

Des zones restreintes seront également établies autour du San Fernando Hill pour la sécurité du public pendant le feu d’artifice.

Trinidad et Tobago ont obtenu leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne le 31 août 1962, et sont devenus une république en 1976.