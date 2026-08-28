Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra une réunion d’urgence sur Haïti après le massacre de Kenscoff.

New York.- Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra une réunion d’urgence ce vendredi afin de traiter l’aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire en Haïti, à la suite d’un massacre survenu à Kenscoff qui a fait 47 morts.

La réunion, prévue pour 15 h, examinera les derniers développements dans le pays et les mesures possibles pour lutter contre la violence grandissante des gangs, alors qu Haïti se prépare à des élections dans les mois à venir.

L’attaque a eu lieu tôt lundi à Kenscoff, une localité montagneuse située au sud-est de Port-au-Prince, lorsque des gangs armés ont attaqué un camp pour personnes déplacées installé sur le terrain d’une église. Les Nations Unies ont indiqué que 47 personnes ont été tuées, que des dizaines ont été prises en otage et que plus de 2 600 habitants ont été contraints de fuir.

La Police nationale haïtienne a annoncé l’ouverture d’une enquête immédiate sur ce massacre, au milieu des critiques concernant l’absence de présence policière dans la zone. Les autorités ont promis une réponse ferme et ont déclaré que des efforts étaient en cours pour rétablir la sécurité.

Le directeur général par intérim de la Police nationale haïtienne, Vladimir Paraison, a défendu la réaction des forces de l’ordre, affirmant que les postes de contrôle restent opérationnels et équipés de véhicules blindés et d’agents. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pélissier, a également convoqué une réunion stratégique pour faire face à la situation sécuritaire.

Le secrétaire général des Nations Unies António Guterres et l’Organisation des États américains (OEA) ont condamné l’attaque de Kenscoff, alors que la pression internationale s’accentue en faveur de mesures plus fermes pour faire face à l’aggravation de la crise sécuritaire en Haïti.