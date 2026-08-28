Jamaïque renforce les livraisons d’eau par camion-citerne face à une sécheresse qui s’aggrave

Le gouvernement jamaïcain prévoit d’accroître sensiblement les livraisons d’eau par camion-citerne vers les communautés touchées par la sécheresse, alors que l’aggravation des conditions sèches exerce une pression croissante sur l’approvisionnement en eau du pays.

Le ministre de l’Eau, de l’Environnement et du Changement climatique, Matthew Samuda, a déclaré que les prévisions indiquent que la Jamaïque pourrait connaître peu ou pas de pluie significative au cours des prochaines semaines, suscitant des inquiétudes quant à une déplétion accrue des rivières, puits, aquifères et des installations de stockage.

« Les projections et les prévisions du Service météorologique, qu’ils ont vérifiées avec l’Organisation météorologique caribéenne en Floride, ne suggèrent aucune pluviométrie notable en Jamaïque pour les prochaines semaines. Et cela est extrêmement inhabituel », a déclaré Samuda.

Ces trois derniers mois, la Jamaïque a connu des précipitations largement en deçà de la moyenne, y compris durant une période où les pluies auraient normalement servi à recharger les aquifères et à réapprovisionner les rivières, puits et autres sources d’eau.

La situation est particulièrement préoccupante à l’approche de la nouvelle année scolaire, période au cours de laquelle la demande d’eau des ménages et des établissements est attendue en hausse.

Samuda a précisé que des arrêtés d’interdiction ont déjà été introduits dans les paroisses de l’est les plus durement touchées, afin de réduire le rythme auquel les réserves d’eau mises à rude épreuve se dépeuplent.

« Ainsi, nous avons dû prendre la décision que, certainement dans les paroisses de l’est où les dégâts sont les plus importants, nous allions mettre en place des arrêtés d’interdiction pour pouvoir réduire sensiblement notre taux de déplétion », a-t-il déclaré.

À ce jour, le gouvernement a dépensé environ 86 millions de dollars jamaïcains (J$) pour des livraisons d’eau d’urgence réalisées par des parlementaires afin d’aider les communautés confrontées à des pénuries.

Cependant, avec l’aggravation attendue des conditions de sécheresse, les dépenses liées à la réponse pourraient s’élever de manière significative, pouvant atteindre jusqu’à 500 millions de dollars jamaïcains (J$).

Les municipalités devraient recevoir des ressources pour approvisionner en eau des communautés situées hors des zones desservies par les services publics, tandis que la National Water Commission bénéficiera d’un soutien supplémentaire pour maintenir l’approvisionnement des infrastructures critiques.

Samuda a indiqué que les demandes de livraisons d’eau doivent être formulées à l’avance, les hôpitaux, centres de santé, écoles et lieux de sécurité recevant la priorité. Les résidents vulnérables et les communautés connaissant des pénuries sévères suivront.

Les autorités surveillent de près les conditions à St. Mary, Portland, St. Thomas, Kingston et St. Andrew, St. Catherine et St. Ann, tandis que Clarendon est également sous surveillance.

Des précipitations ont été enregistrées dans l’ouest de la Jamaïque, notamment dans les paroisses de Hanover, Westmoreland et dans certaines zones de Saint-Elizabeth, mais les niveaux de pluie restent inférieurs à la normale.

Samuda a exhorté les Jamaïcains à économiser l’eau alors que le pays fait face à ce qu’il décrit comme une période de sécheresse de plus en plus aiguë et inhabituelle.