Bourse en mémoire de LaToya Malcolm, ancienne reine jamaïcaine de beauté

Une bourse a été lancée en mémoire de LaToya Malcolm, reine jamaïcaine des concours, actrice et animateur décédé subitement en juillet à l’âge de 35 ans.

Delano Seiveright, député et ministre d’État au Ministère de l’Industrie, de l’Investissement et du Commerce, a annoncé la Bourse LaToya Malcolm pour la Résilience lors des funérailles de Malcolm, à Kingston, le samedi 22 août.

La bourse offrira à deux lycéens jamaïcains une somme de 100 000 dollars jamaïcains chacun afin de soutenir leur développement éducatif.

Seiveright, qui était ami de Malcolm, a fait l’annonce alors que sa famille, ses amis et ses proches se réunissaient à l’église Central Assemblies of God pour lui rendre un dernier hommage.

Malcolm est décédée le 17 juillet. La cause du décès n’a pas été rendue publique.

Sa disparition a choqué les milieux jamaïcains du divertissement et des concours et a suscité l’attention internationale, notamment par la couverture du média américain TMZ.

Malcolm avait participé au concours Miss Universe Jamaica 2024 avant de remporter la couronne Miss Bikini Jamaica International 2024. Elle a également remporté des prix pour la meilleure silhouette, les meilleures jambes et la meilleure condition.

Son parcours dans les concours a été marqué par des pertes personnelles et de la persévérance. Le père de Malcolm, Winston, est décédé plus tôt en 2024, mais elle a poursuivi des mois d’entraînement exigeant en fitness et en danse avant de gagner le titre Miss Bikini Jamaica International, titre qu’elle dédia à sa mémoire.

La nouvelle bourse est destinée à perpétuer cet esprit de persévérance en soutenant des étudiants qui affrontent des difficultés tout en poursuivant leur éducation.

Pour le prix de cette année, deux lycéens méritants recevront chacun 100 000 dollars pour aider à leur développement éducatif.

Malcolm était également actrice, artiste et initiatrice de danse, avec plus d’une décennie d’expérience dans l’industrie du divertissement jamaïcaine.

Après son décès, l’organisation Miss Universe Jamaica s’est souvenu de Malcolm comme d’une ancienne participante qui avait fièrement concouru lors de son édition 2024.

« Nous sommes profondément attristés par le décès de l’ancienne Miss Universe Jamaica LaToya Malcolm, qui avait fièrement participé au concours Miss Universe Jamaica 2024 », a déclaré l’organisation à l’époque. « Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille, ses amis et ses proches. Repose en paix, LaToya. Tu ne seras jamais oubliée. »

Lors des funérailles du samedi, Malcolm a été évoquée comme une femme bienveillante, aimante et au grand cœur, qui a laissé une empreinte durable sur celles et ceux qui la connaissaient.