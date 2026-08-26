Caricom engage des avocats externes alors que le renouvellement du mandat de Barnett est contesté

La Communauté caribéenne (Caricom) a fait appel à des conseils juridiques externes pour assurer sa réponse à la contestation émise par Trinité-et-Tobago concernant la procédure utilisée pour le réappointement de la Secrétaire générale, le Dr Carla Barnett.

Le président de Caricom et Premier ministre de Sainte-Lucie, Phillip J. Pierre, a confirmé la démarche lundi, indiquant que le regroupement régional avait pris des dispositions pour garantir que la procédure reste transparente.

Pierre s’exprimait à l’issue d’une récente visite à Port-d’Espagne, où il avait rencontré le Premier ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afin de discuter de la question.

Il a décrit la rencontre comme « très cordiale », ajoutant que les deux dirigeants s’étaient mis au courant mutuellement de leurs positions respectives concernant l’avis consultatif proposé par la Caribbean Court of Justice (CCJ).

« En gros, le premier ministre voulait une mise à jour. Je suis venu donner une mise à jour sur l’avis consultatif… et sur l’état du dossier concernant l’avis que le gouvernement de Trinité-et-Tobago avait sollicité au sujet de la nomination de la secrétaire générale de la CARICOM », a déclaré Pierre.

Il a précisé que Trinité-et-Tobago avait préparé sa position, tandis que la réponse de Caricom serait examinée par le cabinet d’avocats externe.

Pierre a insisté sur le fait que tant Barnett que les conseils juridiques habituels de Caricom s’étaient récusés du processus.

« Ils ne participent pas du tout au processus. Ni la secrétaire générale de Caricom ni le conseiller de Caricom ne participent au processus. Le processus est géré par des conseils externes », a-t-il déclaré.

« Caricom a fait appel à des conseils externes, donc nous voulons nous assurer que l’ensemble du processus est transparent. »

Selon Pierre, les conseils externes ont reçu des documents et des précédents relatifs à la nomination des secrétaires généraux de Caricom, tandis que Trinité-et-Tobago est censé présenter son dossier devant les juges.

Il n’a pas précisé quand ce processus aurait lieu.

Les dirigeants de Caricom s’étaient mis d’accord lors de leur sommet à Sainte-Lucie le mois dernier pour solliciter un avis consultatif de la CCJ après que Trinité-et-Tobago et la Jamaïque eurent soulevé des préoccupations concernant la procédure utilisée pour le réappointement de Barnett, la première femme à occuper le poste de secrétaire général de Caricom.

Trinité-et-Tobago a soutenu que son objection n’était ni personnelle ni politique.

Dans une lettre de 22 pages adressée aux dirigeants régionaux, Persad-Bissessar a déclaré que les inquiétudes de son gouvernement portaient essentiellement sur la légalité de la procédure et sur sa conformité au Traité révisé de Chaguaramas.

« Je tiens à être très clair : notre position n’a pas pour but de créer des divisions au sein de la Communauté, mais de préserver l’ordre constitutionnel sur lequel repose, en fin de compte, la légitimité et la crédibilité de Caricom », a écrit Persad-Bissessar.

« L’unité régionale ne peut reposer sur l’opportunisme et des pratiques irrégulières qui se présentent comme un précédent. Elle doit reposer sur le respect des règles que chaque État membre a librement acceptées et s’est engagé à faire respecter. »

À la fin du mois dernier, le CCJ, basé à Port-d’Espagne (Trinité-et-Tobago), a déclaré n’avoir pas encore reçu de demande officielle de Caricom pour un avis consultatif sur le réappointement de Barnett, tout en reconnaissant les informations selon lesquelles une telle demande pourrait être imminente.

Selon les procédures de la cour, des copies d’une demande d’avis consultatif doivent être signifiées à tous les États membres de Caricom et au secrétaire général dans les 14 jours suivant la réception. Ceux qui ont été signifiés disposent ensuite de 42 jours pour présenter des mémoires écrits.

Le CCJ a indiqué qu’un avis consultatif serait normalement rendu au plus tard six mois après une audience.

Entre-temps, Pierre a déclaré que Persad-Bissessar avait réaffirmé l’engagement de Trinité-et-Tobago envers Caricom lors de leur entretien.

« J’ai donc été très heureux qu’elle fasse cela. Nous avons hâte de travailler ensemble », a déclaré Pierre.