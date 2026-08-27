TTMA mènera une mission commerciale de Trinité-et-Tobago vers le sud de la Floride

La Trinidad and Tobago Manufacturers’ Association (TTMA) mènera une délégation de fabricants et de dirigeants d’entreprises vers le sud de la Floride en septembre, dans le cadre d’un effort visant à renforcer les liens commerciaux entre Trinité-et-Tobago et les États-Unis.

La mission commerciale TTMA à Miami, prévue du 13 au 18 septembre, fera venir des entreprises de plusieurs secteurs en Floride du Sud pour des rencontres B2B, des visites de marchés, des sessions pédagogiques et des introductions stratégiques.

Les sociétés participantes représenteront des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les soins de beauté et personnels, les produits d’entretien ménager, la technologie, la fabrication et l’énergie.

Un axe majeur de la mission sera de mettre en relation les entreprises de Trinité-et-Tobago avec des acheteurs américains, des distributeurs, des importateurs, des détaillants, des grossistes, des prestataires logistiques, des investisseurs et d’autres partenaires potentiels.

Les organisateurs indiquent que la Floride du Sud est ciblée comme une porte d’entrée vers le marché américain plus vaste.

Plusieurs membres de la délégation participeront également au Americas Food & Beverage Show, où ils auront l’occasion de présenter les produits trinidadiens et tobagiens et d’établir des liens au sein du secteur international des aliments et boissons.

Aifos Agency, dirigée par le PDG Asa P. Sealy, a été mandatée pour assurer la gestion des activités de mise en relation commerciale en Floride du Sud et du développement des marchés.

« Il existe une opportunité considérable de renforcer les ponts commerciaux entre Trinité-et-Tobago et la Floride du Sud », a déclaré Sealy. « Notre objectif ne se limite pas à organiser des rencontres. Nous travaillons avec chaque entreprise participante pour comprendre ses produits, ses capacités et ses objectifs sur le marché américain, puis identifier les acheteurs, les distributeurs et les partenaires stratégiques qui présentent le meilleur potentiel de correspondance. »

Le processus de mise en relation comprend des évaluations individuelles des entreprises, des recherches de marché, l’identification et la qualification de partenaires potentiels, des démarches de contact direct et la coordination de rencontres ciblées lors de la visite de la délégation.

Les entreprises participantes vont de jeunes structures cherchant à faire leur première entrée significative sur le marché américain à des sociétés régionales établies explorant des opportunités de distribution, d’investissement, de partenariats stratégiques et d’une expansion plus large en Amérique du Nord.

Le Dr Ramesh Ramdeen, PDG de TTMA, a déclaré que les États-Unis constituent un marché important pour bon nombre des membres de l’association, en particulier en raison de sa taille et de la diaspora caribéenne importante.

« La mission est perçue comme une porte d’entrée pour les entreprises de Trinité-et-Tobago sur le marché américain. Il convient de mentionner que le marché américain est un marché clé pour de nombreux membres de l’Association. Les membres de TTMA considèrent les États-Unis comme une destination majeure car elle offre de nombreuses opportunités, y compris une grande diaspora locale », a déclaré Ramdeen.

Il a ajouté que les entreprises participantes ont identifié comme principaux objectifs la recherche d’acheteurs locaux, la rencontre de partenaires commerciaux potentiels et l’exploration des perspectives d’investissement.

« Ces objectifs sont soutenus par les relations commerciales de longue date entre Trinité-et-Tobago et le marché américain », a ajouté Ramdeen.

TTMA et Aifos Agency invitent également les entreprises de Floride du Sud intéressées à faire des affaires avec les membres de la délégation à participer aux rencontres B2B prévues par la mission.

Les organisateurs recherchent particulièrement des distributeurs, importateurs, grossistes, courtiers, supermarchés, détaillants spécialisés, acheteurs pour les services de restauration, entreprises de beauté et de soins personnels, sociétés industrielles et manufacturières, entreprises technologiques, prestataires logistiques et de chaîne d’approvisionnement, investisseurs et autres partenaires potentiels.

La mission offrira également aux entreprises de Trinité-et-Tobago des informations sur les exigences réglementaires américaines, les canaux de distribution, la logistique, les considérations d’entrée sur le marché et les modalités pour faire des affaires en Floride du Sud et dans l’ensemble des États‑Unis.

Les entreprises et organisations de Floride du Sud intéressées à rencontrer les membres de la délégation peuvent contacter l’agence Aifos pour obtenir des informations complémentaires.