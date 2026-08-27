Barbade et Venezuela renforcent leurs liens lors de la visite de Mottley à Caracas

La Première ministre barbadienne Mia Mottley est arrivée au Venezuela lundi pour des entretiens avec la présidente par intérim Delcy Rodríguez en vue de renforcer les liens bilatéraux entre les deux nations des Caraïbes.

Mottley a indiqué que les discussions à Caracas visaient à élargir la coopération dans plusieurs domaines, notamment l’énergie et la sécurité alimentaire, l’agriculture, la pêche, le tourisme et le commerce.

« La Présidente Delcy Rodríguez m’a accueillie chaleureusement à Caracas et, dès le départ, notre attention s’est tournée vers nos populations et les possibilités que nous pouvons créer pour elles », a déclaré Mottley.

Selon la Première ministre, les deux pays ont convenu de poursuivre des initiatives susceptibles de générer de nouvelles opportunités pour les agriculteurs et pêcheurs barbadéens, ainsi que pour les entreprises, tout en améliorant les échanges de biens entre les deux nations.

« Le travail que nous avons conclu peut renforcer la sécurité énergétique et alimentaire de Barbade, ouvrir de nouvelles avenues pour nos agriculteurs, pêcheurs et entreprises, et renforcer nos liens dans les domaines du tourisme et du commerce, tout en améliorant le mouvement des marchandises », a déclaré Mottley.

Elle a aussi déclaré que cette coopération pourrait offrir des opportunités pour les Barbadéens à travers des bourses d’études, des formations linguistiques et des échanges dans les domaines de la musique, de l’énergie et de la pêche.

Mottley a également mis en avant l’aide humanitaire fournie par Barbade au Venezuela à la suite des tremblements de terre de juin, lorsque le pays a déployé des sauveteurs et des équipes médicales et a apporté des aides humanitaires ainsi qu’un hôpital de campagne à Guarenas.

« Nous avons déjà vu la valeur humaine de cette amitié », a-t-elle déclaré. « Lorsque les tremblements de terre ont frappé le Venezuela en juin, Barbade a répondu par des sauveteurs, des équipes médicales, des fournitures humanitaires et un hôpital de campagne à Guarenas. »

La Première ministre a estimé que les accords entre les deux pays devraient se traduire, à terme, par des bénéfices tangibles pour les Barbadiens.

« Des accords comme ceux-ci doivent se faire sentir chez nous dans les choix que nos jeunes peuvent faire, dans les marchés vers lesquels nos producteurs peuvent s’ouvrir et dans la sécurité accrue de chaque famille barbadienne », a déclaré Mottley.

« Voilà comment nous bâtissons une Barbade plus forte et restons le genre de voisin qui se montre présent lorsque cela compte. »