Celene Hall de Portland couronnée Miss Univers Jamaïque 2026

Une femme d’affaires, artiste et philanthropiste de 25 ans, Celene Hall, a été couronnée Miss Univers Jamaïque 2026 lors d’une soirée organisée dimanche soir, à l’occasion de la cérémonie de couronnement qui s’est tenue à l’AC Hotel Kingston.

Hall, qui représentait Portland, a reçu la couronne des mains de Miss Univers Jamaïque 2025, le Dr Gabrielle Henry, qui a fait sa première apparition publique au concours depuis son accident survenu en Thaïlande l’an passé alors qu’elle représentait la Jamaïque au concours international Miss Univers.

Originaire de Portland, elle a été l’une des grandes gagnantes de la soirée, s’emparant de cinq prix par section avant de remporter la couronne tant convoitée.

Hall a remporté le Prix de la Plus Grande Sensibilité (Most Aware), le Prix d’Altruisme, le Meilleur dans la Robe de Soirée, le Meilleur dans le Maillot de Bain et le Prix Esprit du Style.

En dehors de la scène du concours, Hall a passé les cinq dernières années à bâtir une carrière dans le domaine de l’expédition et de la logistique, tout en poursuivant ses centres d’intérêt pour l’art et le service communautaire.

Elle est la fondatrice de The Hummingbird Foundation, une organisation à but non lucratif par laquelle elle mène des initiatives de sensibilisation et de soutien.

Hall a déclaré qu’elle espère utiliser la plateforme Miss Univers Jamaïque pour impulser un changement significatif tout en continuant à se lancer de nouveaux défis.

Par ailleurs, Tianna McDaniel, âgée de 26 ans et médecin, a été nommée première dauphine. McDaniel a également remporté le Prix de la Plus Photogénique.

Kadejah Anderson, 30 ans, créative, professionnelle du marketing, mannequin et chanteuse, a terminé deuxième dauphine.

Parmi les autres lauréates par section figuraient Andrea Hill, récipiendaire du Prix de la Congénialité ; Miss Univers Jamaïque de Saint-Catherine, Marci-Lee Smith, gagnante du Prix de la Personnalité ; Marsha Roberts, récipiendaire du Prix Esprit du Concours ; et Alanda Newman, nommée Étoile du Défilé.

La victoire de Hall marque la deuxième fois cette année qu’un représentant de Portland remporte une couronne majeure d’un concours national.