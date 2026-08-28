Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d’urgence sur Haïti après le massacre de Kenscoff

New York.- Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d’urgence ce vendredi pour faire face à l’aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire en Haïti, à la suite d’un massacre à Kenscoff qui a fait 47 morts.

Cette réunion, prévue pour 15 h, examinera les derniers développements dans le pays et les mesures possibles pour faire face à l’escalade de la violence des gangs alors qu’Haïti se prépare pour des élections dans les mois à venir.

L’attaque a eu lieu tôt lundi à Kenscoff, une localité montagneuse au sud-est de Port-au-Prince, lorsque des gangs armés ont pris d’assaut un camp de personnes déplacées situé sur le terrain d’une église. Les Nations Unies ont indiqué que 47 personnes avaient été tuées, des dizaines ont été retenues en otage et plus de 2 600 habitants ont été contraints de fuir.

La Police nationale haïtienne a annoncé l’ouverture d’une enquête immédiate sur le massacre, au milieu des critiques concernant l’absence de présence policière dans la zone. Les autorités ont promis une réponse ferme et ont déclaré que des efforts étaient en cours pour rétablir la sécurité.

Le directeur général par intérim de la Police nationale, Vladimir Paraison, a défendu la réaction des forces, affirmant que les postes de contrôle restent opérationnels et équipés de véhicules blindés et d’agents. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pélissier, a également convoqué une réunion stratégique pour faire face à la situation sécuritaire.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et l’Organisation des États américains (OEA) ont condamné l’attaque de Kenscoff, alors que la pression internationale se fait sentir en faveur de mesures plus fermes pour lutter contre la crise de sécurité croissante en Haïti.