Tempête tropicale Dolly se forme dans l’Atlantique, pourrait apporter de fortes pluies aux Îles sous-le-vent

La tempête tropicale Dolly s’est formée dans l’Atlantique tropical central jeudi matin, devenant ainsi la quatrième tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique 2026.

Le Centre National des Ouragans (NHC) a indiqué que, à 11 heures, le centre de Dolly se trouvait près de la latitude 13,6° nord et de la longitude 38,7° ouest, avançant vers l’ouest à 24 mph.

Les vents soutenus maximaux atteignaient 40 mph, avec des rafales plus fortes, tandis que les vents de force tempête tropicale s’étendaient jusqu’à 60 miles du centre. La pression centrale estimée était de 1007 millibars.

Dolly devrait continuer à se déplacer vers l’ouest au cours des prochains jours et pourrait s’approcher des îles Sous-le-vent des Petites Antilles ce week-end. Les prévisionnistes exhortent les résidents des îles à suivre de près l’évolution de la tempête.

Aucune surveillance ou avertissement côtier n’était en vigueur jeudi.

Aucun changement important de l’intensité n’est prévu au cours des 48 prochaines heures, et le NHC s’attend à ce que le système se dégrade en onde tropicale avant d’atteindre les îles Sous-le-vent.

Malgré l’affaiblissement prévu, Dolly pourrait tout de même apporter des conditions météorologiques potentiellement dangereuses à certaines régions des Caraïbes.

Des précipitations abondantes pourraient commencer à toucher les îles Sous-le-vent tard samedi et dimanche, puis se propager vers les Îles Vierges, Porto Rico et Hispaniola dimanche et lundi, selon le NHC.

Les prévisionnistes ont averti que ces pluies pourraient provoquer des inondations éclair, en particulier dans les zones de terrain élevé.

La formation de Dolly a aussi attiré l’attention car elle survient seulement deux jours après le décès de la légende de la country Dolly Parton. Cependant, le calendrier est purement fortuit, car Dolly figurait déjà sur la liste prédéterminée des noms pour la saison 2026 de l’Atlantique.

Les cyclones tropicaux se voient attribuer des noms à partir de listes prédéterminées gérées par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Les noms visent à faciliter la communication des alertes et à réduire la confusion lorsque plusieurs systèmes sont actifs.

Les noms sont généralement choisis pour être courts, faciles à reconnaître et à prononcer. Des noms associés à des tempêtes particulièrement meurtrières ou destructrices peuvent ensuite être retirés des listes tournantes.

Melissa, l’ouragan de catégorie 5 qui a causé d’importants dégâts dans les Caraïbes au cours de la saison 2025, faisait partie des noms retirés après la dernière saison des ouragans.

Dolly suit les tempêtes tropicales Arthur, qui a touché la côte de la région du Golfe américain en juin, Bertha, qui a apporté d’importantes précipitations en Louisiane et au Texas en juillet, et Cristobal, qui s’est formé et dissipé rapidement dans l’Atlantique plus tôt ce mois-ci.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prévoit une saison des ouragans de l’Atlantique inférieure à la moyenne en 2026, en raison des conditions liées à El Niño. Ses prévisions envisagent entre huit et quatorze tempêtes nommées, dont trois à six ouragans et entre un et trois grands ouragans.