Dervan Malcolm, vétéran présentateur jamaïcain, est décédé

Le vétéran des médias jamaïcains, Dervan Malcolm, dont la voix était devenue une présence familière sur Power 106 FM au cours d’une carrière s’étalant sur plus de trois décennies, est décédé.

Dervan Malcolm est décédé jeudi à la suite d’une période de maladie, selon le RJRGLEANER Communications Group, qui a présenté ses condoléances à sa famille, à ses collègues et à ses amis.

Malcolm a passé 31 années à Power 106 FM et a bâti une carrière distinguée qui l’a vu occuper plusieurs postes, notamment présentateur des informations, rédacteur en chef des informations, commentateur sportif, producteur d’émissions de type talk-show et producteur exécutif de la programmation.

Son parcours dans le domaine de la radiodiffusion a débuté alors qu’il était étudiant et chef des élèves au lycée Calabar. Une prestation lors du Festival des arts organisé par la Jamaica Cultural Development Commission attira l’attention et ouvrit finalement la porte à son entrée dans les médias.

Il a lu son premier bulletin sur Power 106 FM le 24 octobre 1993, amorçant une collaboration qui allait durer des décennies avec Independent Radio Company, qui gérait Power 106 FM et la station de musique pour adultes Music 99 FM. Les stations furent ensuite absorbées par le RJRGLEANER Communications Group.

En mars 2007, Malcolm devient animateur et producteur de « Both Sides of the Story » sur Power 106 FM. Cette émission d’actualités est devenue étroitement associée à son engagement en faveur de l’éducation publique et de la sensibilisation, reflétant ce qu’il décrivait comme sa mission consistant à éduquer, autonomiser, éclairer et encourager l’entrepreneuriat.

Son travail s’est également étendu au-delà de la Jamaïque.

Malcolm a animé « The Jamaican Diaspora Live Online », une émission du samedi matin axée sur les questions touchant les Jamaïcains résidant à l’étranger. Il a également assuré de nombreuses retransmissions en direct depuis les communautés de la diaspora jamaïcaine à l’international.

Son journalisme et son travail communautaire lui ont valu plusieurs distinctions, notamment le Diaspora Ambassador in Media Award décerné par l’Union des Associations d’Anciens Jamaïcains, basée à New York.

Il a aussi reçu le Bickle Award de Team Jamaica Bickle en reconnaissance de son dévouement à mettre en lumière les enjeux touchant la diaspora jamaïcaine.

En novembre 2014, Malcolm a été reconnu par la Ville de Los Angeles et l’Association de sensibilisation jamaïque de Californie pour ses contributions à la communauté jamaïque.

Au-delà de la radiodiffusion, Malcolm était un défenseur de la sécurité routière et de la protection de l’enfance, utilisant sa tribune pour sensibiliser aux questions affectant les Jamaïcains chez eux et à l’étranger.

Sa disparition marque la fin d’une carrière de radiodiffusion commencée il y a plus de 30 ans et laisse derrière elle un héritage de journalisme, de plaidoyer et de service public.