Délégation du CARPHA en Haïti pour renforcer la coopération en santé publique

Le ministre haïtien de la Santé, Bertrand Sinal, a engagé des échanges avec une délégation de l’Agence caribéenne de la Santé publique (CARPHA), dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération régionale pour répondre aux grandes menaces sanitaires.

La délégation de CARPHA a effectué une visite en Haïti du 23 au 25 août, mission centrée sur l’échange d’expertises et l’évaluation de la capacité du pays à se préparer et à réagir face aux risques en matière de santé publique.

La délégation, conduite par la directrice exécutive de CARPHA, le Dr Lisa Indar, comprenait également le Dr Mark Sami et le Dr Horace Cox. Au cours des rencontres à Cap‑Haïtien, les responsables ont discuté des capacités sanitaires actuelles d’Haïti, des défis auxquels le secteur est confronté et des domaines où un soutien régional supplémentaire pourrait être apporté.

Le ministre Sinal était accompagné du directeur général du Ministère de la Santé, le Dr Gabriel Thimothe, ainsi que de plusieurs directeurs centraux et départementaux.

Le ministre de la Santé a reconnu les difficultés considérables auxquelles est confronté le système sanitaire haïtien, tout en affirmant que le pays dispose aussi de professionnels expérimentés et d’institutions capables d’aider à renforcer la réponse face aux crises.

« Nous accueillons la délégation à un moment où le pays traverse de grandes difficultés. Nous n’avons pas l’intention de dissimuler nos défis. Nous connaissons les faiblesses du pays. Nous connaissons les faiblesses du système, ses contraintes, ses besoins et la pression à laquelle les professionnels de la santé font face au quotidien », a déclaré Sinal.

« Mais nous connaissons aussi ses atouts. Haïti est un pays plein de potentiel, doté de professionnels compétents, d’institutions expérimentées et d’une population qui ne cesse de démontrer sa capacité à résister, à se rétablir et à avancer. »

Dans le cadre de la mission, la délégation CARPHA a visité plusieurs établissements de santé, dont l’Hôpital universitaire Justinien et l’Hôpital du Sacré-Cœur à Milot.

Ces visites ont offert aux responsables l’occasion d’examiner le fonctionnement du système de surveillance épidémiologique et des laboratoires du pays, ainsi que les préparatifs du secteur de la santé face aux crises sanitaires et aux urgences.

La mission a également mis en évidence l’importance de la coopération régionale pour traiter les menaces sanitaires qui peuvent franchir les frontières nationales.

Les autorités sanitaires haïtiennes ont déclaré qu’une coopération plus robuste au niveau caribéen faciliterait le partage d’informations, le transfert de connaissances et la coordination entre les pays, en particulier pour la préparation et la réponse aux maladies émergentes et à d’autres urgences de santé publique.

Haïti a souligné que les différences de langue et de culture ne doivent pas entraver une collaboration plus approfondie à travers les Caraïbes, soutenant que la diversité de la région peut au contraire offrir des opportunités d’apprentissage mutuel et de renforcement de leur réponse collective face aux menaces pour la santé.