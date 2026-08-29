Le roi Charles en visite aux Bahamas, à Antigua-et-Barbuda et au Guyana en octobre

Le roi Charles III de Grande-Bretagne s’apprête à effectuer une visite dans trois pays de la Communauté caribéenne (CARICOM) au cours d’une tournée d’une semaine, qui comprendra aussi sa participation à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM).

Le Palais de Buckingham a annoncé mercredi que le roi et la reine Camilla se rendraient aux Bahamas, à Antigua-et-Barbuda et au Guyana lors de cette tournée, programmée du 27 octobre au 4 novembre.

Le couple royal visitera Antigua-et-Barbuda dans le cadre du CHOGM 2026, qui se tiendra dans la nation jumelle d’îles du 1er au 4 novembre.

Avant la rencontre du Commonwealth, le roi Charles effectuera une visite royale aux Bahamas, où il demeure chef d’État. Ce déplacement marquera sa première visite dans le pays depuis son accession au trône en 2022, à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

« Leurs Majestés, le Roi et la Reine, entreprendront une tournée d’automne du mardi 27 octobre au mercredi 4 novembre 2026. Cette tournée comprendra une visite royale à Antigua-et-Barbuda afin de coïncider avec la présence de leurs Majestés au CHOGM 2026 », a indiqué le Palais.

Le palais a déclaré que le Roi effectuera également une visite d’État au Guyana, sur invitation du président du pays et à la demande du gouvernement britannique.

« Avant le CHOGM, le Roi entreprendra une visite royale aux Bahamas, dont Sa Majesté est également le chef d’État. Sa Majesté entreprendra ensuite une visite d’État au Guyana, sur invitation du président du Guyana et à la demande du Gouvernement du Royaume-Uni. Cette visite marquera 60 ans de relations bilatérales entre le Royaume-Uni et le Guyana », a indiqué le communiqué.

Le Guyana a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en mai 1966 et est devenu une république en 1970.

Le Buckingham Palace a indiqué que cette tournée élargie dans les Caraïbes mettrait en valeur les habitants et le patrimoine de la région, déclarant qu’elle « célébrera les communautés, les cultures et la nature au sein de la famille du Commonwealth ».

La visite aux Bahamas répondra également à une intention exprimée par le roi Charles il y a deux ans, après qu’il avait été empêché de voyager dans le pays lors d’un traitement contre le cancer.

En 2024, le roi s’était excusé d’avoir manqué les célébrations marquant le 50e anniversaire de l’indépendance des Bahamas et avait déclaré au Premier ministre Philip « Brave » Davis qu’il espérait visiter le pays à l’avenir.

Les Bahamas ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni en 1973 mais ont conservé le monarque britannique comme chef d’État.

Cette tournée d’octobre amènera le roi dans une région où le débat sur l’avenir de la monarchie s’est intensifié ces dernières années, plusieurs pays des Caraïbes envisageant de devenir des républiques. La Barbade a écarté feue la reine Elizabeth II de son rôle de chef d’État et est devenue une république en 2021, tandis que d’autres nations du Commonwealth dans les Caraïbes ont envisagé des changements constitutionnels similaires.