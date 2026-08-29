Caribbean Airlines met fin à ses vols entre Trinité-et-Tobago et Barbade

Caribbean Airlines (CAL) a annoncé qu’elle mettrait fin à son service direct aller-retour reliant Trinité-et-Tobago et la Barbade, à partir du 2 septembre, alors que la compagnie poursuit l’ajustement de son réseau régional.

La compagnie a indiqué mercredi que les vols BW212 et BW213 seront supprimés dans le cadre d’une « optimisation continue des plannings sur son réseau régional ».

Malgré ce changement, CAL a précisé que les passagers disposeraient toujours d’options pour voyager entre Trinité-et-Tobago et la Barbade via d’autres vols de son programme existant.

La société aérienne a déclaré que les passagers qui détiennent déjà des réservations sur les vols concernés seraient réacheminés sur des vols CAL alternatifs le même jour. Les clients touchés seront contactés directement avec les détails de leurs dispositions de voyage révisées.

« Cette révision soutient les efforts continus de Caribbean Airlines pour aligner son programme sur la demande des clients tout en maintenant une connectivité fiable et pratique dans la région », a indiqué CAL.

Cette dernière modification survient quelques mois après que la compagnie a annoncé d’autres coupes à son réseau régional.

En mai, CAL avait annoncé l’arrêt des services sur des liaisons impliquant Dominique, Saint-Christophe-et-Niévès et des vols entre Ogle (Guyana) et le Suriname, à compter du 1er juin. À l’époque, la société avait expliqué que ces changements faisaient partie des efforts visant à privilégier « la fiabilité opérationnelle, l’expérience client et la stabilité financière à long terme ».

CAL avait également annoncé des plans visant à réduire la fréquence des vols vers les îles des Caraïbes françaises de Martinique et de Guadeloupe à deux fois par semaine.

Ces changements faisaient suite à un examen du réseau de la compagnie à la lumière de préoccupations quant à la performance financière de plusieurs routes introduites lors de son expansion de 2023 dans les Caraïbes orientales.

Le ministre des Transports et de l’Aviation civile de Trinité-et-Tobago, Eli Zakour, avait auparavant déclaré au Parlement qu’un examen mené par le Comité de supervision des itinéraires de Caribbean Airlines avait conclu que plusieurs itinéraires lancés lors de l’expansion avaient été lancés sans justification commerciale suffisante et avaient ensuite généré des pertes financières soutenues.

Zakour a indiqué que, à partir d’avril 2026, les itinéraires concernés avaient accumulé des pertes combinées dépassant 18,84 millions de dollars américains.

Caribbean Airlines n’a pas fourni de détails financiers relatifs à sa décision de mettre fin aux vols BW212 et BW213.