Le Guyana collabore avec le Suriname pour rétablir le service de ferry suspendu.

Le gouvernement guyanais affirme travailler avec les autorités surinamiennes pour reprendre le service de ferry entre les deux pays, après des inquiétudes liées à la poursuite de la suspension de ce lien transfrontalier vital.

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement a indiqué que les représentants étaient en contact quotidien avec leurs homologues surinamiennes depuis le début de la suspension afin de résoudre les problèmes empêchant l’exploitation du service.

« Le gouvernement tient à assurer au public que, depuis le début de cette suspension, les responsables restent en contact constant et quotidien avec leurs homologues surinamiennes pour résoudre le problème et permettre la reprise des opérations », indique le communiqué.

La dernière interruption survient après que le ministre surinamien des Transports, des Communications et du Tourisme, Raymond Landveld, a ordonné un examen approfondi de l’exploitation du ferry transfrontalier, moins d’une semaine après que les pays voisins se soient mis d’accord pour reprendre le service.

Landveld a déclaré à l’Assemblée nationale du Suriname que cet examen comprendrait une enquête sur les transactions financières et administratives des cinq dernières années, au milieu des préoccupations concernant la gestion et la supervision de l’exploitation du ferry.

L’examen serait également scrutin sur la gestion quotidienne, la supervision de la sécurité, les processus d’approvisionnement et le personnel.

Plus tôt ce mois-ci, l’interdiction de navigation sur le MV Canawaima a été levée après que Canawaima Ferry Service Inc. et Canawaima Management Company NV aient signalé que le navire avait été réinspecté et autorisé à naviguer.

Cependant, le gouvernement guyanais a déclaré que la responsabilité de l’entretien et du carénage à sec du MV Canawaima incombe au Suriname.

Selon Georgetown, des experts maritimes du Guyana et du Suriname ont récemment mené deux inspections techniques du navire et conclu qu’il pouvait rester en service jusqu’à son entrée au cale sèche dans les trois prochains mois.

« Les experts des deux pays ont conclu que le navire peut rester en activité jusqu’à son entrée au cale sèche dans les trois prochains mois. Malgré ces assurances, qui avaient été fournies par écrit, l’Autorité maritime du Suriname (MAS) a insisté pour que certains points qui seraient résolus lors du carénage soient entrepris immédiatement », a déclaré le gouvernement guyanais.

Le gouvernement a indiqué soutenir les mesures visant à garantir la sécurité des passagers mais reconnu les désagréments causés par la poursuite de la suspension pour les voyageurs.

Le Guyana a déclaré avoir proposé d’utiliser un autre navire sur la ligne, mais cette proposition a été rejetée par l’Autorité maritime du Suriname.

Les autorités cherchent désormais à proposer un autre navire tout en poursuivant les discussions avec la MAS dans l’espoir de permettre au MV Canawaima de reprendre le service, même temporairement.

« Malgré cela, le Gouvernement cherche à proposer un autre navire alternatif aux autorités surinamiennes, alors que les engagements avec la MAS se poursuivent simultanément afin de garantir que le service actuel puisse reprendre, ne serait-ce que temporairement », a indiqué le communiqué.

En attendant, les services d’immigration restent disponibles pour les personnes voyageant entre le Guyana et le Suriname par de petits bateaux.

Les voyageurs partant du Guyana doivent se présenter au bureau d’immigration au terminal de Moleson Creek pour les formalités. À leur arrivée au Suriname, ils doivent se rendre au bureau d’immigration de New Nickerie. Des exigences similaires s’appliquent lors du retour depuis le Suriname.

« Le gouvernement tient à assurer au public que tout ce qui est possible est entrepris pour reprendre le service dans les plus brefs délais. Nous remercions chacun pour sa patience et sa compréhension et présentons nos sincères excuses pour la gêne occasionnée », ajoute le communiqué.

Le ferry constitue une liaison de transport importante entre le Guyana et le Suriname, facilitant les déplacements de passagers et de marchandises entre les deux pays voisins d’Amérique du Sud.