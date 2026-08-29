La Dominique pourrait supprimer l’impôt sur le revenu des particuliers d’ici 2028, selon le Premier ministre Skerrit

La Dominique pourrait supprimer l’impôt sur le revenu des particuliers d’ici 2028 si les recettes publiques continuent de s’améliorer, a déclaré le Premier ministre Roosevelt Skerrit, alors que son gouvernement se prépare à réduire sensiblement la charge fiscale pesant sur les travailleurs dès l’année prochaine.

Skerrit a évoqué cette éventualité mardi soir lors d’un meeting public du Parti travailliste dominicain (Dominica Labour Party) en prévision de la by-election du 7 septembre pour la circonscription Roseau-Nord.

Le Premier ministre a indiqué qu’il est depuis longtemps philosophiquement opposé à l’impôt sur le revenu des particuliers et préférerait un système qui repose davantage sur des impôts fondés sur la consommation.

« Sur le plan philosophique, je pense que les gens devraient être autorisés à conserver le patrimoine qu’ils ont acquis par leur travail », a déclaré Skerrit. « Je crois davantage aux impôts sur la consommation, ceux que l’on paye en fonction de ce que l’on consomme, qui me semblent plus équitables. »

Skerrit a ajouté que son gouvernement a, depuis l’arrivée au pouvoir du DLP en 2000, procédé à des réductions progressives de la charge fiscale liée à l’impôt sur le revenu, notamment en abaissant les taux et en rehaussant le seuil de revenu à partir duquel les travailleurs commencent à payer des impôts.

« Et donc je n’écarte pas la possibilité que, si nous parvenons à mettre en œuvre les mesures du budget et que les recettes du pays augmentent, d’ici 2028 nous supprimions totalement l’impôt sur le revenu et permettions aux gens de conserver une part plus importante de ce qu’ils gagnent », a-t-il déclaré.

La suppression potentielle de cet impôt ferait suite à une réduction majeure déjà prévue pour entrer en vigueur en 2027.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre des Finances, le docteur Irving McIntyre, a annoncé lors de la présentation du budget national de 1,15 milliard d’écus que La Dominique remplacerait ses taux actuels d’imposition du revenu des particuliers de 15 %, 25 % et 35 % par un seul taux forfaitaire de 10 %, effective à partir du 1er janvier 2027.

McIntyre a déclaré que le gouvernement cherche constamment à réduire la charge fiscale pesant sur les Dominicains qui travaillent, en particulier après la reprise économique du pays et l’achèvement d’un programme soutenu par le Fonds monétaire international.

« Nous avons réduit les taux d’imposition à 15 %, 25 % et 35 %. Nous avons également porté le seuil d’imposition gratuit de 25 000 EC$ à 30 000 EC$ », a déclaré McIntyre.

Le gouvernement a aussi accru les déductions hypothécaires et introduit des déductions pour les prêts étudiants ainsi que pour l’assurance habitation et maladie, a-t-il ajouté.

Selon McIntyre, ces mesures ont retiré des milliers de Dominicains de l’assiette de l’impôt sur le revenu et ont permis à les ménages de conserver une part plus importante de leurs revenus.

« Aujourd’hui, malgré un environnement économique mondial marqué par l’incertitude, ce gouvernement offrira à nouveau un allégement afin de renforcer encore les travailleurs de La Dominique », a déclaré McIntyre en annonçant le taux forfaitaire de 10 %.

Skerrit a laissé entendre mardi que le gouvernement pourrait aller plus loin si les mesures contenues dans le nouveau budget génèrent des recettes supplémentaires suffisantes.

Il a dit que la suppression de l’impôt sur le revenu offrirait aux travailleurs davantage de revenus disponibles, qui pourraient être dépensés ou investis dans des opportunités économiques, notamment celles créées par la croissance du secteur touristique du pays.

Toute initiative visant à abolir cet impôt d’ici 2028 dépendrait toutefois de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre avec succès ses mesures fiscales et à augmenter les recettes nationales, a conclu Skerrit.