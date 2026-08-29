Antigua-et-Barbuda rappelle au public que l’interdiction du porc en République dominicaine demeure en vigueur

Le ministère de l’Agriculture, des Terres, des Pêcheries et de l’Économie Bleue d’Antigua-et-Barbuda rappelle aux habitants et aux entreprises que les restrictions concernant le porc et les produits porcins en provenance de la République dominicaine restent en vigueur, cinq ans après leur mise en place en raison des préoccupations liées à la peste porcine africaine.

La restriction a été imposée pour la première fois en août 2021 à la suite de la détection de la peste porcine africaine, ou PPA, en République dominicaine.

La PPA est une maladie virale hautement contagieuse qui affecte les cochons et peut être mortelle. Bien que la maladie ne représente pas une menace pour la santé humaine, les autorités ont averti que son introduction à Antigua-et-Barbuda pourrait avoir des conséquences graves pour le secteur de l’élevage, les producteurs de porc locaux et la sécurité alimentaire nationale.

La restriction couvre les produits porcins originaires de la République dominicaine, y compris les produits frais, réfrigérés, congelés, en conserve et transformés.

Elle s’applique aux grossistes, aux opérateurs de magasins et de supermarchés, aux restaurants, aux cuisines et même aux consommateurs individuels.

Le ministère exhorte les membres du public à ne pas importer, acheter, vendre, distribuer ou consommer les produits porcins interdits originaires de la République dominicaine.

La Division Vétérinaire et Bétail n’émet pas de licences d’importation pour les produits restreints et a demandé la coopération du public pour prévenir l’introduction et la propagation de la PPA à Antigua-et-Barbuda.

Les autorités ont également averti les voyageurs et les importateurs contre toute tentative d’apporter des produits porcins interdits dans le pays, affirmant que cela pourrait mettre en péril les fermes locales, leurs moyens de subsistance et l’industrie porcine nationale.

« Protégez nos porcs. Protégez notre alimentation. Protégez notre avenir », a déclaré le ministère.

Cette alerte renouvelée s’inscrit dans le cadre des efforts continus des responsables pour protéger l’industrie du bétail d’Antigua-et-Barbuda contre la maladie.

Les personnes cherchant des informations supplémentaires peuvent contacter le Ministère de l’Agriculture, des Terres, des Pêcheries et de l’Économie Bleue au 268-562-7469 ou par courriel à [email protected].