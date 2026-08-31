La Banque centrale des Bahamas avertit le public contre des entités prétendant être licenciées

La Banque centrale des Bahamas a averti le public au sujet de plusieurs entités qui affirment faussement être autorisées à exercer des activités bancaires dans le pays.

Dans un avis public, la Banque centrale a spécifiquement identifié Allied Bank and Trust Bahamas, ainsi que plusieurs alias éventuels ou entités affiliées, comme n’étant pas autorisées à exercer des activités bancaires aux Bahamas.

Les entités nommées par la Banque centrale sont Allied Bank and Trust Bahamas, Allied Bank & Trust Limited, Allied Fund Services Limited, Allied Investment Advisors Limited, Allied Securities Ltd. et Alliance Bank & Trust Limited.

Le régulateur a déclaré que toute société souhaitant mener des activités bancaires et fiduciaires aux Bahamas doit être dûment licenciée.

« Toutes les personnes opérant sans la licence ou l’enregistrement requis doivent immédiatement cesser leurs activités et s’abstenir d’opérer », a déclaré la Banque centrale.

Elle a averti que des mesures punitives peuvent être prises contre les entités opérant sans l’autorisation requise en vertu de l’article 46(2) de la loi de 2020 relative à la Banque centrale des Bahamas.

La Banque centrale a également exhorté les personnes envisageant de faire affaire avec des institutions financières ou des prestataires de services affirmant opérer aux Bahamas à vérifier de manière indépendante leur statut réglementaire avant d’effectuer des transactions.

Une liste des institutions financières licenciées et enregistrées est disponible via le site web de la Banque centrale.

Le régulateur a aussi conseillé à toute personne qui pense avoir été contactée par une entité frauduleuse, ou qui a déjà investi de l’argent dans ou par l’intermédiaire d’une telle entité, de signaler l’affaire à l’Unité des crimes financiers de la Police royale des Bahamas.

L’avertissement a été émis le mercredi 26 août.