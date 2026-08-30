Guyana mise sur une raffinerie domestique comme pivot des plans de sa compagnie pétrolière nationale

La proposition d’une société pétrolière nationale du Guyana tournerait autour d’une raffinerie domestique, destinée à réduire les coûts du carburant et à protéger le pays des chocs de prix mondiaux, a déclaré le président Irfaan Ali.

Ali a précisé que le gouvernement n’envisage pas de créer une entreprise d’État chargée de produire du pétrole brut ou d’investir directement dans des opérations pétrolières offshore. À l’inverse, l’entité proposée adopterait une approche plus large de l’approvisionnement en carburant et de la sécurité énergétique du Guyana.

Malgré son émergence en tant que grand producteur pétrolier offshore, le Guyana continue d’importer le carburant raffiné — l’essence et le diesel — consommé sur son territoire, laissant les consommateurs et les entreprises exposés aux fluctuations des prix du carburant sur les marchés internationaux.

« Nous ne pouvons pas disposer de pétrole brut et ne pas avoir la sécurité de l’approvisionnement », a déclaré Ali, ajoutant qu’une raffinerie domestique offrirait au Guyana un meilleur contrôle sur son approvisionnement en carburant et apporterait « une certaine protection contre les chocs qui existent actuellement ».

Interrogé plus précisément sur la société pétrolière nationale proposée, Ali a déclaré qu’elle fonctionnerait « non pas comme investisseur mais… une seule entité qui examine de manière holistique l’écosystème entier en matière d’approvisionnement ».

Les plans du gouvernement prévoient également d’élargir considérablement la capacité de stockage de carburant du Guyana.

Ali a estimé que la capacité de stockage actuelle n’« atteint pas les aspirations de développement de notre pays », les options examinées allant d’un stockage suffisant pour 30 jours de fourniture de carburant jusqu’à 120 jours.

Cette poussée en faveur d’un raffinement et d’un stockage plus importants intervient alors que le Guyana poursuit l’expansion de sa production pétrolière et cherche à tirer parti de ce secteur pour renforcer son économie dans son ensemble.

Une raffinerie domestique pourrait réduire la dépendance du pays vis-à-vis des produits pétroliers raffinés importés, tout en offrant une plus grande sécurité en cas de perturbations ou de volatilité sur les marchés internationaux.

Le gouvernement voit également un potentiel pour que le projet dépasse les besoins purement intérieurs du Guyana.

Ali a déclaré que, à plus long terme, l’augmentation des capacités de raffinage et de stockage pourrait positionner le Guyana comme fournisseur de carburant pour d’autres pays de la CARICOM (Communauté des États de la Caraïbe).

« Nous devons être un important fournisseur sur le marché de l’énergie », a-t-il affirmé.