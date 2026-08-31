Des changements dans l’immigration américaine pourraient créer davantage d’emplois pour les travailleurs jamaïcains, selon Charles

Le ministre du Travail jamaïcain, Pearnel Charles Jr., affirme que les récentes modifications des politiques d’immigration américaines pourraient ouvrir de nouvelles opportunités pour les Jamaïcains participant au Programme d’Emploi à l’Étranger mis en œuvre par le gouvernement.

Charles indique que le cadre juridique régissant les accords américains de travail à l’étranger, en place depuis longtemps entre la Jamaïque et les États-Unis, n’a pas été affecté négativement par ces changements.

« Mon évaluation des politiques jusqu’ici n’a pas entravé ni nui à la vigueur des arrangements légaux », a déclaré Charles à la Jamaica Information Service (JIS).

Le ministre a précisé que plus de 15 000 Jamaïcains ont pris part au programme agricole en 2025, et que ce chiffre devrait connaître une légère hausse en 2026.

Les États-Unis ont introduit ces derniers mois une série de réformes en matière d’immigration, comprenant des mesures de vérification plus rigoureuses et des ajustements touchant les demandes de visa, tant pour les titulaires de visas d’immigration que pour les non-immigrants.

Mercredi, le gouvernement américain a demandé aux ambassades et consulats du monde entier de reporter les entretiens de visa d’immigrants pendant que les agents consulaires suivent une formation sur les nouvelles directives liées à la disposition relative au « public charge ».

Selon la loi sur l’immigration américaine, une détermination de public charge peut rendre un demandeur de visa d’immigrant inadmissible si les autorités estiment que la personne risque de devenir essentiellement dépendante de certaines formes d’aide publique.

Cette démarche fait suite à des changements annoncés le mois dernier qui affectent plusieurs catégories de visas non-immigrants, notamment les étudiants internationaux, les visiteurs d’échange et les représentants des médias étrangers.

Cependant, Charles a souligné que le Programme d’Emploi à l’Étranger de la Jamaïque fonctionne dans le cadre d’un dispositif légitime intergouvernemental et pourrait bénéficier des évolutions qui se produisent sur le marché du travail américain.

« Notre Programme d’Emploi à l’Étranger est un arrangement légal entre la Jamaïque et les États-Unis », a-t-il déclaré.

Charles a précisé que le gouvernement a dépêché un secrétaire permanent aux États-Unis afin de favoriser des discussions de haut niveau et d’examiner les opportunités d’emploi potentielles pour les Jamaïcains.

« Nous avons identifié les opportunités potentielles. Et nous voyons que les personnes qui sont en cours d’expulsion, les Jamaïcains sont prêts à occuper ces postes, tout en respectant les exigences légales », a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé que les travailleurs jamaïcains ont prouvé leur sérieux et leur fiabilité à l’étranger et qu’il est prévu que le gouvernement continue de rechercher des débouchés leur permettant de gagner à l’étranger par le biais de programmes d’emploi légaux.

Depuis des décennies, les programmes d’emploi à l’étranger de la Jamaïque facilitent des emplois temporaires pour des milliers de Jamaïcains, particulièrement dans les secteurs agricole et de l’accueil, aux États-Unis et au Canada.