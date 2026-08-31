Crash au Guyana: deux Indonésiens tués, quatre étrangers blessés

Deux ressortissants indonésiens ont été tués et quatre autres ressortissants étrangers blessés dans une collision impliquant trois véhicules le long de Timehri Public Road au Guyana tôt vendredi matin.

La police a indiqué que l’accident s’était produit vers 3 h 51 du matin sur la route East Bank Demerara et qu’il impliquait un camion-lourd et deux minibus.

Les deux personnes tuées ont été identifiées comme Edy Ansyori Sukri et Ikomang Tedy Arsa Bantara Putra, des ressortissants indonésiens. Ils ont été déclarés morts sur les lieux.

Selon la police, le camion-lourd, conduit par un homme de 36 ans résidant à Land of Canaan, circulait vers le sud dans la bande de circulation orientale lorsqu’il aurait dévié vers le sud-ouest à grande vitesse et percuté un minibus se déplaçant vers le nord dans la bande de circulation occidentale.

Le camion-lourd a ensuite heurté un deuxième minibus, qui suivait le premier.

Sukri et Putra faisaient partie des passagers se trouvant dans le deuxième minibus.

Quatre autres ressortissants étrangers à bord du véhicule ont été blessés et transportés à l’hôpital régional Diamond, où ils restent sous soins médicaux. La police n’a pas immédiatement divulgué leurs nationalités ni l’étendue de leurs blessures.

Les trois véhicules ont subi des dégâts importants lors de la collision.

Une ambulance des Forces de défense du Guyana et des techniciens médicaux d’urgence sont intervenus sur les lieux.

La police a déclaré que les enquêteurs recherchaient des témoins et des images de vidéosurveillance de l’accident, mais n’ont pas été en mesure d’en localiser.

La scène et les véhicules ont été photographiés par un enquêteur de scène de crime, tandis qu’un officier chargé des licences et des certificats a procédé à des examens des véhicules impliqués.

Les corps de Sukri et Putra ont été transférés à Memorial Gardens Funeral Home en attendant les examens post-mortem.

La police a déclaré que les conducteurs des trois véhicules ont subi des tests d’alcoolémie, sans alcool détecté.

Les conducteurs sont restés en détention policière alors que les enquêtes sur l’accident mortel se poursuivaient.