Le Belize dément avoir renvoyé discrètement des professionnels de santé cubains

Le ministre de la Santé et du Bien-être du Belize, Kevin Bernard, a démenti les allégations selon lesquelles des professionnels de santé cubains seraient renvoyés discrètement chez eux alors que l’avenir de la Brigade médicale cubaine dans le pays reste incertain.

La question est apparue après qu’un militant du Parti national populaire, Wil Maheia, a publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant un groupe de ressortissants cubains à l’aéroport, bagages en main, interrogeant savoir si leur départ était lié aux discussions en cours sur le programme médical.

Bernard a rejeté cette suggestion comme « irresponsable », affirmant que les travailleurs présentés dans la vidéo rentraient chez eux pour des vacances et que le personnel médical cubain prend des congés à des périodes différentes de l’année.

« Les Cubains qui sont ici au Belize voyagent chaque année en vacances, à des moments différents au cours de l’année. Tout le monde ne peut pas prendre des congés en même temps », a déclaré Bernard.

Il a ajouté qu’il était courant que les travailleurs rapportent des effets personnels à leurs familles lorsqu’ils se rendent à Cuba.

« Ces personnes font actuellement partie de notre système et travaillent », a déclaré Bernard. « Il n’y a aucune preuve que nous renvoyons les Cubains un par un, comme cela a été insinué dans cette publication sur les réseaux sociaux. »

Cette controverse intervient alors que l’avenir du programme de coopération médicale cubain au Belize fait encore l’objet de discussions.

Les États-Unis ont intensifié la pression sur les gouvernements participant aux missions médicales cubaines à l’étranger, alléguant que le programme comporte des pratiques de travail exploitées. Le Belize et plusieurs autres gouvernements des Caraïbes ont contesté cette caractérisation et défendu la contribution apportée par les professionnels cubains à leurs systèmes de soins.

Le Belize a réitéré que les professionnels de santé cubains qui travaillent dans le pays sont employés et rémunérés directement par le système de paie du gouvernement.

Bernard a confirmé que les discussions diplomatiques sur le programme se poursuivent, les responsables beliziens dialoguant avec des représentants cubains dans l’espoir de parvenir à un accord sur son avenir.

Il a dit espérer que la question puisse être résolue d’ici la fin du mois de septembre, notant que les travailleurs cubains souhaitent eux aussi avoir une certitude sur leur statut.

« J’espère qu’à partir de septembre, car cela bénéficie également à la Brigade cubaine qui veut elle aussi des garanties, nous devons veiller à pouvoir résoudre cette affaire de manière amiable », a déclaré Bernard.

Le ministre a ajouté que le Cabinet devrait être informé des solutions éventuelles qui émergeront des discussions, menées en partie par le ministère des Affaires étrangères du Belize et l’ambassade cubaine.

Bernard a souligné que le personnel médical cubain actuellement au Belize reste employé par le gouvernement et continue de travailler dans l’ensemble du système de soins du pays.

« Ces personnes vivent ici depuis de nombreuses années et celles qui font actuellement partie du programme restent employées par le Gouvernement du Belize et continuent d’offrir ce service de santé dont nous avons tant besoin », a-t-il déclaré.

Bernard a déclaré que les professionnels de santé cubains continuent de jouer un rôle important dans le comblement des pénuries de ressources humaines à travers le Belize et a réitéré la reconnaissance du gouvernement pour l’assistance médicale de longue date fournie par Cuba.