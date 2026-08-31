Reprise du service de ferry entre le Guyana et le Suriname après suspension

Le service de ferry entre le Guyana et le Suriname a repris vendredi après que les autorités aient levé l’interdiction temporaire pesant sur le M.V. Canawaima à la suite d’inspections techniques.

Le gouvernement guyanais a indiqué que le navire avait été autorisé à reprendre son service après avoir satisfait aux exigences établies par l’Autorité maritime du Suriname (MAS).

Le ferry fonctionnera selon son planning habituel, la priorité étant accordée dans un premier temps aux passagers qui étaient bloqués pendant la suspension.

« La priorité absolue aujourd’hui sera de transporter les passagers bloqués », a déclaré le gouvernement.

La suspension avait perturbé les déplacements entre les deux pays voisins d’Amérique du Sud, où le ferry assure une liaison de transport importante pour les passagers et les véhicules.

Selon le gouvernement, des responsables guyanais et surinamais ont travaillé pendant plusieurs jours pour répondre aux exigences de sécurité et de structure nécessaires afin que le navire puisse reprendre ses activités.

« Des représentants ont travaillé sans relâche au cours des derniers jours avec leurs homologues surinamais pour s’assurer que toutes les exigences de sécurité et de conformité structurelle soient respectées afin que le ferry puisse reprendre du service dans les meilleurs délais », a déclaré le gouvernement.

Les autorités des deux pays devraient poursuivre leurs discussions sur les plans visant à mettre le M.V. Canawaima en cale sèche pour des travaux supplémentaires.

Un navire de remplacement devrait être obtenu avant que le Canawaima ne soit retiré du service afin de minimiser les perturbations pour les voyageurs.

« Pendant cette période, le Guyana et le Suriname poursuivront leurs discussions concernant la cale sèche ultérieure du M.V. Canawaima et d’un navire de remplacement afin d’assurer un fonctionnement fluide et ininterrompu du service de ferry », a déclaré le gouvernement.