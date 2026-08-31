Sainte-Lucie obtient un financement de 20 millions de dollars américains soutenu par Taïwan pour le logement abordable

Le gouvernement de Sainte-Lucie a garanti un mécanisme de financement d’un montant de 20 millions de dollars américains, destiné à accroître le logement abordable et à améliorer l’accès aux prêts hypothécaires pour les ménages à revenu faible et moyen.

L’accord, estimé à environ EC$54 millions, a été signé entre la St. Lucia Development Bank (SLDB) et Taiwan Eximbank lors d’une cérémonie au siège de la banque, mardi.

Le Premier ministre Philip J. Pierre a qualifié cet accord de plus important investissement dans le logement dans l’histoire du pays.

« Cet investissement de EC$54 millions est le plus grand investissement dans le logement de l’histoire de ce pays, » a déclaré Pierre. « Et pour la première fois, le gouvernement garantit, pour une banque, un investissement important, EC$54 millions, avec le soutien d’une institution financière étrangère, qui est l’EXIM Bank de Taïwan. »

Le financement devrait permettre d’élargir l’accès à des prêts hypothécaires à long terme à des taux plus abordables, en particulier pour les premiers accédants à la propriété et pour les personnes qui ont traditionnellement eu des difficultés à obtenir des prêts auprès des institutions financières traditionnelles.

Pierre a indiqué que Sainte-Lucie continue de faire face à une importante pénurie de logements abordables, soulignant que l’objectif du gouvernement est de rendre la propriété accessible à un plus grand nombre d’habitants.

« Il existe un déficit de logements dans ce pays, et c’est un euphémisme, » a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également tracé une distinction entre le logement « abordable » et le logement « à bas coût », soutenant que la priorité doit être de donner aux personnes à revenus limités un meilleur accès au financement.

« Le logement abordable signifie que les personnes de la population qui n’ont pas les ressources ou les revenus pour traiter avec les institutions financières traditionnelles aient la possibilité d’emprunter, » a déclaré Pierre.

Ce accord de financement s’inscrit dans une série de projets que le gouvernement poursuit afin d’accroître le parc immobilier du pays.

La National Housing Corporation construit des résidences multifamiliales de style condominium à Talvern, tandis que le Rockhall Housing Project devrait être achevé dans les six mois. Un autre projet immobilier est envisagé à Choc, Castries.

Le gouvernement poursuit également un programme de rationalisation des terres, via les ministères responsables du logement et du développement physique, afin de mettre des terrains appartenant à l’État à disposition pour la construction résidentielle.

D’autres initiatives incluent le National Site and Service Program, qui propose des terrains résidentiels équipés à des prix abordables, et le National Housing Assistance Program, qui cible les carences en matière de logement chez les ménages à faible revenu et indigents.

Invest St. Lucia s’est aussi associé à un promoteur régional pour un développement résidentiel de 10 acres à Belvedere, Canaries, et des discussions sont en cours pour un projet similaire de type condominium à La Fargue, Choiseul.

Le logement est devenu un axe majeur pour la SLDB, qui a approuvé environ EC$11,5 millions de financement immobilier à des conditions concessionnelles en 2025 pour soutenir l’accession à la propriété et les améliorations domiciliaires pour les ménages à revenu faible et moyen.

La dernière facilité de crédit devrait sensiblement augmenter la capacité de la banque à financer le logement et aider à résoudre les défis persistants liés à l’offre et à l’abordabilité.

La signature de mardi a officiellement réuni le Gouvernement de Sainte-Lucie, la SLDB et Taiwan Eximbank dans le cadre de cet arrangement financier.