Les partis d’opposition guyanais explorent une coopération politique accrue

Les deux principaux partis d’opposition du Guyana, We Invest in Nationhood (WIN) et A Partnership for National Unity (APNU), envisagent une coopération politique renforcée à la suite des entretiens entre leurs hauts responsables.

Les partis ont publié samedi un communiqué conjoint détaillant les conclusions d’une rencontre tenue cinq jours plus tôt pour discuter de plusieurs questions politiques et de la possibilité d’un rapprochement plus étroit.

Cette réunion était dirigée par le Chef de l’Opposition et leader de WIN, Azruddin Mohamed, et par le Président d’APNU et Leader du People’s National Congress Reform (PNCR), Aubrey Norton.

Selon le communiqué, les discussions ont porté sur des questions d’intérêt mutuel et sur le potentiel d’une coopération politique accrue « dans l’intérêt du peuple guyanais ».

Parmi les sujets évoqués figuraient des questions relatives à la Guyana Elections Commission (GECOM), notamment la nomination de commissaires et de scrutateurs électoraux.

Les partis ont également discuté de l’impasse en cours qui affecte le Conseil démocratique régional de la Région 10 et des nominations à la Commission locale du gouvernement.

WIN et APNU ont décrit les échanges comme cordiaux et ont affirmé que la rencontre a offert l’occasion d’échanger des points de vue sur l’élaboration de cadres directeurs généraux et spécifiques pour régir les engagements futurs entre les deux parties.

Dans le cadre de ce processus, les deux partis envisagent de constituer une équipe de six personnes, composée de trois représentants de chaque côté, afin de développer le cadre proposé.

WIN a déclaré qu’elle consulterait d’abord ses dirigeants et ses membres avant de décider si elle nommerait ses trois représentants.

APNU fera de même en consultant les autres partis de sa coalition avant de sélectionner son équipe de trois membres.

Malgré les discussions, les partis ont insisté sur le fait qu’aucune décision finale n’a été prise sur les questions politiques substantielles soulevées lors de la réunion.

Ces entretiens laissent entrevoir une éventuelle étape vers une coordination plus étroite entre les principales forces d’opposition du Guyana, bien que les deux camps aient indiqué qu’une concertation interne supplémentaire sera nécessaire avant toute entente formelle.