La Garde côtière des États-Unis transfère 15 migrants vers les Bahamas après une interception près de Miami

La Garde côtière des États-Unis a transféré 15 migrants vers les Bahamas vendredi, après l’interception d’un navire transportant 19 personnes à l’est de Miami Beach plus tôt ce mois-ci.

Selon la Garde côtière, une équipe des opérations aériennes et maritimes de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) a intercepté le navire le 18 août, à environ 22 milles à l’est de Miami Beach.

La Garde côtière n’a pas immédiatement fourni de détails sur la nationalité des migrants ni expliqué le sort des quatre autres personnes qui se trouvaient à bord du navire.

Les autorités ont précisé que les migrants embarqués à bord des patrouilleurs de la Garde côtière sont traités afin d’établir leur identité et se voient fournir de la nourriture, de l’eau, un abri et des soins médicaux de base avant d’être transférés.

« Cette interception réussie est une démonstration claire de notre détermination inébranlable à sécuriser les frontières maritimes de l’Amérique », a déclaré le lieutenant-commandant Justin Dadlani, officier de liaison de la Garde côtière auprès des Bahamas et des Îles Turques-et-Caïques.

Dadlani a déclaré que la coopération entre les agences du Département de la sécurité intérieure et les autorités bahamiennes joue un rôle important dans les efforts visant à prévenir les migrations maritimes non autorisées.

« La collaboration entre les partenaires au sein du Département de la sécurité intérieure et les autorités bahamiennes est un élément crucial de notre stratégie de sécurité nationale, agissant comme un multiplicateur de force qui nous permet de détecter et de neutraliser les menaces avant qu’elles n’atteignent nos côtes », a-t-il ajouté.

« Chaque navire de migrants intercepté en mer est une victoire pour la sécurité des frontières et un coup porté aux réseaux criminels qui exploitent des vies humaines à des fins lucratives », a ajouté Dadlani.

La Garde côtière a déclaré qu’elle poursuit une présence aérienne, terrestre et maritime aux côtés de ses partenaires de l’opération Vigilant Sentry dans le Détroit de Floride, le Passage Windward, le Passage Mona et la mer des Caraïbes.

L’opération Vigilant Sentry vise à prévenir les entrées maritimes non autorisées aux États-Unis et dans leurs territoires tout en protégeant les vies en mer, a annoncé la Garde côtière.