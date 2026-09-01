Le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Névis hospitalisé, sera transporté à l’étranger pour observation

Le Premier ministre de Saint-Kitts-et-Nevis, le Dr Terrance Drew, a été hospitalisé et devrait être transféré à l’étranger pour une observation spécialisée et une surveillance préventive, a indiqué le gouvernement lundi.

Âgé de 49 ans, il a été admis dimanche soir au Joseph N. France General Hospital après avoir ressenti un léger malaise, des nausées et des maux de tête, selon un communiqué du gouvernement.

Il a été « immédiatement admis pour observation et évaluation clinique approfondie », précise le communiqué.

Le gouvernement a précisé qu’une équipe médicale et des spécialistes de l’hôpital ont pris soin de Drew sans interruption pendant les 18 heures qui ont suivi. Après des examens diagnostiques et une évaluation complète, ses médecins ont déclaré qu’il restait éveillé, alerte et dans un état stable.

Cependant, « par précaution et sur la base des observations de l’équipe médicale depuis son admission », les médecins ont recommandé que Drew soit transporté à l’étranger pour des observations et une surveillance complémentaires.

Des dispositions sont en cours pour faciliter ce transport. Le lieu où le Premier ministre serait conduit n’a pas été divulgué, précise le communiqué.

Drew, médecin de profession, occupe le poste de Premier ministre des Saint-Kitts-et-Nevis depuis août 2022.

Le Cabinet et le gouvernement ont demandé au public de prier pour « un rétablissement rapide et complet », tout en assurant aux citoyens que les affaires du gouvernement se poursuivraient sans interruption.

« Le public est rassuré que les activités gouvernementales se poursuivent sans heurts et sans interruption », indique le communiqué.