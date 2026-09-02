Judith Green, Jamaïcaine, nommée Directrice-pays du Groupe de la Banque mondiale pour la Barbade et les Caraïbes orientales

Jamaïque‑naïve, Judith Green a été nommée responsable pays du Groupe de la Banque mondiale pour la Barbade et l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECS), à compter du 1er septembre.

Green, qui sera basée à la Barbade, représentera les trois branches du Groupe de la Banque mondiale — la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), la Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

L’institution basée à Washington a indiqué que ce rôle de leadership unifié vise à renforcer son soutien aux priorités des secteurs public et privé en Barbade et dans l’OECS, Green travaillant aux côtés des gouvernements et des entreprises pour favoriser la création d’emplois et un développement durable dans la sous‑région.

Green, de nationalité jamaïcaine, apporte une longue expérience au sein du Groupe de la Banque mondiale à ce poste.

Plus récemment, elle occupait simultanément les fonctions de responsable pays du Groupe de la Banque mondiale pour la Malaisie et de responsable pays de l’IFC pour la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, les Îles du Pacifique, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande.

Dans ces fonctions, Green a travaillé avec les secteurs public et privé sur des réformes visant à accroître l’investissement privé en Malaisie et dans la région Pacifique. Elle a également géré d’importants programmes de services-conseils.

Green avait auparavant occupé le poste de responsable pays de l’IFC pour les Caraïbes, supervisant les activités de l’organisation dans 14 pays membres, dont Haïti et la République dominicaine. Elle était chargée de gérer et d’étendre les opérations de l’IFC dans l’ensemble de la sous‑région.

Sa carrière a également compris un rôle clé dans le programme de réforme économique jamaïcain.

Entre 2013 et 2016, alors qu’elle était en congé externe du IFC, Green a dirigé l’Unité de Coordination et de Mise en œuvre du gouvernement jamaïcain, qui supervisait la mise en œuvre de la Facilité élargie de financement (EFF) du Fonds monétaire international.

L’accord du FMI, conclu en 2013, a constitué une composante centrale du programme de réforme économique de la Jamaïque pendant cette période.

Avant de rejoindre le Groupe de la Banque mondiale, Green a travaillé dans plusieurs institutions financières, se concentrant sur la finance d’entreprise et les marchés mondiaux des capitaux de prêt.

Elle est titulaire d’un diplôme de Bachelor of Science en comptabilité de l’Université des Caraïbes de l’Ouest et est fellow de l’Association des comptables agréés certifiés (ACCA) au Royaume‑Uni et de l’Institut des comptables agréés de Jamaïque (ICAJ).