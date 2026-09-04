Plus de la moitié des Jamaïcains font face à l’insécurité alimentaire, 28 % ont faim

Plus de la moitié des Jamaïcains est confrontée à l’insécurité alimentaire, avec 28 % qui vivent dans des conditions sévères où ils ont faim ou passent des journées entières sans manger, selon des chiffres cités par un expert jamaïcain en sécurité alimentaire.

Lors du lancement de la 10e Conférence internationale sur la sécurité alimentaire et la souveraineté, mardi, le docteur Cecil Cornwall, responsable de l’Institut d’Hôtellerie de l’Ouest, a déclaré que 55 % des Jamaïcains vivent dans l’incertitude quant à la disponibilité de nourriture suffisante, ce qui inclut le fait de se retrouver sans nourriture ou d’être obligés d’omettre des repas.

Il a ajouté que la situation est encore plus critique pour de nombreux Jamaïcains. « Vingt-huit pour cent connaissent des conditions où ils vont à la faim ou passent des journées entières sans manger », a-t-il précisé.

L’insécurité alimentaire se définit généralement par un manque d’accès régulier à une nourriture sûre et nutritive, nécessaire à une croissance normale, à un développement sain et à une vie active et en bonne santé, selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM).

Ces chiffres interviennent alors que la Jamaïque fait face à des pressions croissantes sur son système alimentaire, dues à la flambée des coûts des denrées, à des conditions climatiques extrêmes et aux effets persistants de l’ouragan Melissa, qui a dévasté des communautés agricoles et des moyens de subsistance après avoir frappé l’île en octobre 2025.

La localité de St. Elizabeth, largement considérée comme le « grenier » de la Jamaïque, a été parmi les zones les plus durement frappées par l’ouragan de catégorie 5, détruisant des maisons, des fermes et des moyens de subsistance.

Dans l’immédiat après-midi de la tempête, le Programme alimentaire mondial a collaborate avec le gouvernement jamaïcain pour assurer une aide alimentaire d’urgence aux communautés vulnérables. L’agence a indiqué que ses premières distributions alimentaires d’urgence ont touché environ 123 000 personnes dans les régions de St. Elizabeth, St. James, Trelawny et Westmoreland.

Le PAM a ensuite lancé un programme d’aide financière en faveur des ménages affectés, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, visant 50 000 autres personnes gravement touchées par l’ouragan, y compris des foyers situés à Hanover.

Cet ouragan a aggravé les difficultés déjà rencontrées par le secteur agricole jamaïcain. L’ouragan Beryl, qui a frôlé l’île en juillet 2024, avait également causé des dégâts importants aux habitations et aux moyens de subsistance. Le programme d’aide financière du PAM, mis en œuvre après ce cyclone, a bénéficié à plus de 14 000 personnes touchées par cette tempête.

Des efforts sont maintenant en cours pour renforcer la résilience agricole du pays. Le gouvernement jamaïcain met en œuvre un programme agricole et de résilience d’un montant de 50 millions de dollars américains, visant à accroître la sécurité alimentaire et à aider le secteur à mieux résister aux chocs liés au climat.

Cette problématique s’inscrit dans un cadre plus large de faim mondiale persistante. Le rapport 2026 de l’ONU sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde estimait qu’en 2025, environ 645 millions de personnes, soit 7,8 % de la population mondiale, ont connu la faim. Bien qu’il s’agisse d’une diminution par rapport à l’année précédente, les agences des Nations unies ont averti que les progrès restent inégaux et insuffisants pour atteindre les objectifs internationaux visant à mettre fin à la faim d’ici 2030.

Les défis en matière de sécurité alimentaire de la Jamaïque figureront parmi les sujets examinés lorsque les décideurs politiques, les chercheurs, les agriculteurs, les entrepreneurs et les partenaires du développement se réuniront la semaine prochaine pour la Conférence internationale sur la sécurité alimentaire et la souveraineté.

Le lancement de la conférence s’est tenu au centre de congrès du Sandals Dunn’s River, à St. Ann.

La conférence de deux jours, organisée par le Bureau d’hygiène alimentaire, est prévue les 9 et 10 septembre au Sandals Dunn’s River à Mammee Bay.

Cette année, la conférence se tiendra autour du thème « Construire la résilience des systèmes alimentaires : renforcer la sécurité alimentaire et la souveraineté », et l’on attend des experts locaux et internationaux de se réunir pour discuter de l’agriculture durable, de la souveraineté alimentaire et des moyens de renforcer les systèmes alimentaires face aux chocs climatiques, économiques et autres.

Les organisateurs indiquent que les discussions se concentreront sur des solutions pratiques à certains des grands défis agricoles et alimentaires auxquels la Jamaïque et le monde entier sont confrontés.