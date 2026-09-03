Janet Simon d’Antigua-et-Barbuda nommée doyenne du Corps des ambassadeurs jeunesse de la CARICOM

Janet Simon d’Antigua-et-Barbuda a été nommée doyenne du CARICOM Youth Ambassador Corps, avec des projets visant à accorder la priorité à la santé mentale des jeunes, à la nutrition et aux opportunités d’emploi à travers les Caraïbes.

Simon a officiellement pris ses fonctions le 1er septembre, selon le Secrétariat du CARICOM.

Pendant son mandat, elle prévoit de plaider en faveur de politiques axées sur l’éducation nutritionnelle, la prévention des maladies non transmissibles, la santé mentale, la paix, le développement des compétences de vie et les parcours menant à l’emploi.

« Je suis honorée de servir en tant que doyenne du CARICOM Youth Ambassador Corps », a déclaré Simon. « Mon travail avec les jeunes à travers la région m’a montré l’urgence de renforcer le soutien à la santé mentale des jeunes et leurs besoins nutritionnels. Je crois que nous pouvons transformer la manière dont les jeunes accèdent aux services en donnant aux pairs les moyens de tracer la voie. »

Simon a déclaré que son objectif plus large est de doter les jeunes des Caraïbes des connaissances, des compétences et du soutien nécessaires pour devenir des citoyennes et citoyens actifs et jouer un rôle plus important dans la définition de l’avenir du CARICOM.

Michele Small-Bartley, responsable de programme pour le développement de la jeunesse au Secrétariat du CARICOM, a déclaré que Simon apporte une expérience significative et de l’enthousiasme à ce poste régional.

« Janet apporte à ce rôle une profonde passion pour le développement des jeunes, un esprit créatif et un engagement clair au service », a déclaré Small-Bartley. « Je suis particulièrement encouragée par son vif intérêt pour la défense de la santé mentale et par les approches novatrices et réfléchies qu’elle espère apporter au Programme. »

Small-Bartley a déclaré que la nomination de Simon s’inscrit dans les efforts continus du CARICOM pour renforcer la voix, la visibilité et la participation de ses ambassadeurs jeunesse à travers la région.

Ainsi qu’éducatrice de formation et Ambassadrice de la Paix des Jeunes du Commonwealth, Simon a largement œuvré dans le plaidoyer en faveur des jeunes, l’éducation et la consolidation de la paix.

Son plaidoyer couvre plusieurs domaines des Objectifs de développement durable des Nations Unies, avec une attention particulière portée à la santé, à l’éducation, à l’assainissement, à l’action climatique et à la paix.

À Antigua-et-Barbuda, Simon est connue pour sa tournée nationale dans les écoles, une initiative qui dispense une éducation aux compétences de vie à des milliers d’élèves, ainsi que sa série « Paix par l’Art ».

Elle dirige également des ateliers de renforcement des capacités pour des organisations de jeunesse et est une membre active de Healthy Caribbean Youth, où elle plaide en faveur de politiques globales de nutrition scolaire et de santé mentale.

Simon a également représenté la jeunesse caribéenne sur la scène internationale, notamment lors d’interventions à la Banque mondiale et aux Nations Unies.

Le Programme d’Ambassadeurs de la Jeunesse du CARICOM sert de bras officiel de la jeunesse de la Communauté des Caraïbes. Son réseau de jeunes leaders défend les intérêts des jeunes, s’efforce d’accroître la participation des jeunes aux discussions politiques et promeut l’intégration régionale.

Le poste de doyenne est attribué par rotation tous les 12 mois entre les États membres et les membres associés du CARICOM, selon l’ordre alphabétique.