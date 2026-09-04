Audiences publiques sur la tragédie du MV Barima au Guyana pourraient débuter ce mois-ci

La Commission d’Enquête chargée d’examiner la tragédie du MV Barima survenue au Guyana indique que les audiences publiques pourraient débuter plus tard ce mois-ci, alors que les commissaires rassemblent des éléments de preuve, identifient des témoins potentiels et finalisent les procédures de l’enquête.

Dans une mise à jour de ses travaux, la Commission a précisé qu’elle avait entamé les préparatifs immédiatement après sa nomination, notamment en érigeant un cadre destiné à gérer son mandat étendu.

La Commission a mené une première évaluation sur site du lieu de l’accident et a sécurisé le Centre de Conférences Arthur Chung comme lieu des audiences, lesquelles seront ouvertes au public.

Un secrétariat a également été établi pour apporter un soutien administratif, des recherches et des aspects logistiques.

Les enquêteurs obtiennent désormais des données et d’autres informations auprès de plusieurs institutions publiques susceptibles de détenir des éléments relatifs au chavirement du MV Barima. Il s’agit notamment de la Direction de l’Administration Maritime, de la Direction des Transports et des Ports, de la Garde côtière du Guyana et de la Garde aérienne.

La commission a indiqué que ces informations sont collectées conformément aux conventions maritimes internationales, aux règlements y afférents et à la Loi sur l’expédition du Guyana.

Les commissaires ont aussi commencé à analyser des documents concernant l’aptitude du navire à naviguer, les conditions dans lesquelles il a pris la mer et l’exploitation du navire par l’équipage au cours du voyage.

Une liste de témoins potentiels est en cours d’élaboration, tandis que les responsables préparent un calendrier préliminaire pour les entretiens avec les témoins.

La Commission précise que ses Règles de procédure sont en phase finale de finalisation et seront publiées sous peu. Ces règles visent à garantir que l’enquête soit transparente, ordonnée, équitable et accessible.

Des travaux sont aussi en cours sur un site web dédié qui servira de registre public officiel de la Commission et offrira un meilleur accès aux informations entourant l’enquête.

La Commission, composée de cinq membres, a été assermentée le 30 juillet dernier, et le Président Irfaan Ali s’est engagé à apporter le soutien du gouvernement à son travail.

La Commission a reconnu l’immense intérêt public entourant la tragédie et s’est engagée à mener son enquête « sans parti pris, de manière impartiale, approfondie et rapide ».

Elle a indiqué que les éléments techniques, documentaires et les témoignages pertinents doivent être correctement identifiés et évalués avant le début des audiences afin de garantir le déroulement efficace des procédures.

« Il est également très important que toutes les personnes disposant d’informations pertinentes aient une occasion équitable de contribuer à l’enquête », a déclaré la Commission, ajoutant qu’elle espérait pouvoir entamer les procédures plus tard ce mois-ci.

Des détails supplémentaires sur la date de démarrage, le calendrier et le déroulement des audiences publiques seront annoncés une fois les dispositions finalisées.

En attendant, la Commission a invité les membres du public, les administrations publiques et organisations non gouvernementales, les entités privées et publiques, et les membres de la communauté internationale disposant d’informations ou de recommandations pertinentes à contacter son secrétariat au Centre de Conférences Arthur Chung à Liliendaal.