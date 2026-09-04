Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda critique la fermeture des stations-service alors que les prix du carburant devraient augmenter

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a critiqué les opérateurs de stations-service pour leur décision de fermer leurs installations mardi, dans le cadre d’une poussée visant à obtenir des marges bénéficiaires plus élevées, jugeant que le calendrier de cette action était inapproprié alors que les consommateurs se voient confrontés à la hausse des prix du carburant.

« Je viens juste d’être appelé et on m’a dit que les distributeurs de stations-service réclament une augmentation de leur marge bénéficiaire et menacent de fermer, à un moment où le gouvernement a supprimé sa marge pour maintenir les prix bas. Mauvais timing ! » a déclaré Browne dans un communiqué publié sur Facebook lundi.

Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement avait supprimé la taxe sur la consommation du carburant afin de limiter l’impact de la hausse des prix mondiaux du pétrole sur les consommateurs.

« Notre gouvernement a supprimé la taxe de consommation pour maintenir les prix bas ; comment justifier une augmentation de la marge bénéficiaire à ce moment, afin d’alourdir davantage leurs clients, en période de hausse des prix du pétrole », a déclaré Browne.

« Toutes les stations-service sont rentables. Si vous voulez gagner plus d’argent, vous augmentez les prix au bon moment, plutôt que d’alourdir vos clients par une hausse, lors d’une période de prix du pétrole en hausse », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas une bonne affaire. »

Browne a dit avoir été assuré que plusieurs stations resteraient ouvertes mardi malgré la fermeture prévue.

Le différend concernant les marges des distributeurs remonte à avant la dernière hausse des prix mondiaux du pétrole. En mars, 21 exploitants de stations ont écrit au gouvernement pour réclamer une augmentation de la marge de 8 % qu’ils perçoivent sur les ventes de carburant.

Les exploitants soutiennent que ce taux est resté pratiquement inchangé depuis le début des années 1990, alors que des dépenses telles que les salaires, l’électricité, l’assurance et l’entretien ont augmenté.

Le différend survient alors qu’Antigua-et-Barbuda se prépare à augmenter les prix du carburant dans un contexte de coûts énergétiques internationaux en hausse, liés à la guerre en cours entre les États-Unis et l’Iran.

Browne a déclaré, lors de son émission radio hebdomadaire, que le gouvernement ne pouvait plus continuer à subventionner le prix du carburant au niveau qu’il avait maintenu ces derniers mois.

« Non seulement nous subventionnons le coût du carburant à la pompe, mais nous avons aussi payé la West Indies Oil Company plutôt que de percevoir des recettes fiscales de cette société », a déclaré Browne.

« Je veux que le public comprenne que nous collectons normalement entre trois et quatre millions de dollars par mois auprès de la WIOC en moyenne. Donc, au lieu de collecter ces trois à quatre millions de dollars par mois au cours des six derniers mois, soit environ 24 millions de dollars EC, nous devons désormais 15 millions de dollars EC à la WIOC », a-t-il ajouté.

Browne a indiqué que des responsables du ministère des Finances avaient conseillé qu’une augmentation nécessaire des prix du carburant pourrait être d’environ EC$3,50 par gallon. Cependant, le gouvernement a estimé qu’une hausse aussi marquée exercerait une trop grande pression sur les consommateurs et a plutôt décidé d’une augmentation plus modeste de EC$2.

« Cette augmentation était trop importante pour être mise en œuvre d’un seul coup, nous avons donc opté pour une hausse plus modeste », a déclaré Browne.

Dans le cadre de cet ajustement prévu, l’essence devrait passer de EC$14,50 le gallon à environ EC$16,50, tandis que le diesel devrait augmenter à EC$16,25 le gallon.