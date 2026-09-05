Guyana démarre les travaux pour une école de droit régionale après des décennies de discussions

Le Guyana a officiellement posé la première pierre d’une nouvelle école régionale de droit à l’Université du Guyana, et fait progresser un projet discuté pendant près de trois décennies.

La première pelletée de terre a été donnée jeudi pour la quatrième école de droit du Conseil caribéen de l’éducation juridique (CLE), qui sera érigée sur un site de huit acres sur le campus de Turkeyen de l’université.

La nouvelle institution rejoindra l’École de droit Norman Manley en Jamaïque, l’École de droit Hugh Wooding à Trinité-et-Tobago et l’École de droit Eugene Dupuch aux Bahamas.

Le procureur général et ministre des Affaires juridiques, Anil Nandlall, a décrit cette cérémonie d’inauguration comme un moment important, fruit de décennies d’efforts visant à établir l’institution.

« C’est une cérémonie simple et symbolique, mais une cérémonie d’une importance historique et d’un regard tourné vers l’avenir », a déclaré Nandlall.

La proposition d’une école de droit au Guyana remonte à 1996, sous l’administration du président de l’époque, Cheddi Jagan, et a émergé en partie parce que les diplômés en droit de l’Université du Guyana éprouvaient des difficultés à obtenir des places dans les institutions régionales pour y achever leur formation professionnelle.

Un arrangement avait ensuite été mis en place permettant à 25 ressortissants guyanais diplômés de l’Université du Guyana d’entrer à l’Hugh Wooding Law School sans passer l’examen d’entrée. Cependant, l’accès restait limité.

Les efforts visant à instaurer une école de droit au Guyana ont de nouveau gagné de l’élan en 2002, lorsque le CLE a mis en place une task force pour examiner la proposition. En 2005, le campus Turkeyen de l’Université du Guyana avait été proposé comme lieu, mais le projet n’a pas avancé jusqu’à la construction.

L’initiative est ressurgie au fil des années, mais a été confrontée à des questions concernant la demande, le financement, l’infrastructure et l’approbation régionale.

La dernière impulsion a pris de l’ampleur en 2024 lorsque le gouvernement guyanais et le CLE ont mis sur pied un comité de collaboration pour réaliser une étude de faisabilité.

La présidente du CLE, Liesel Weekes, a indiqué que des représentants s’étaient réunis à plusieurs reprises entre septembre 2024 et septembre 2025 afin de déterminer si une quatrième école régionale de droit serait viable et durable.

Le rapport de faisabilité achevé a été présenté au Conseil en septembre 2025, Weekes affirmant que le Guyana avait « coché toutes les cases ».

Le CLE a officiellement approuvé l’établissement de l’école de droit lors de sa réunion de septembre 2025 aux Bahamas et a autorisé les négociations pour un cadre d’accord avec le gouvernement du Guyana.

Nandlall a annoncé, lors du débat budgétaire de 2026 en février, que la construction devrait commencer cette année, tandis que le processus d’approvisionnement pour la conception avançait vers le National Procurement and Tender Administration Board (NPTAB) d’ici juillet.

Le coût final de la construction n’a pas encore été déterminé et dépendra de l’achèvement et de l’approbation du design.

Les responsables ont insisté sur le fait que l’institution fonctionnerait comme une école régionale de droit plutôt que comme une structure destinée exclusivement aux étudiants guyanais.

Nandlall a indiqué que les diplômés guyanais ne seraient plus confrontés à la restriction numérique existante pour accéder à la Hugh Wooding Law School, tandis que les étudiants d’autres pays des Caraïbes seraient également encouragés à étudier au Guyana.

Le gouvernement a déclaré que la nouvelle institution aiderait à répondre à la demande croissante pour une formation juridique professionnelle à travers les Caraïbes et à accroître la capacité du système actuel des écoles de droit de la région.