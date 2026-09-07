Caribbean Airlines enregistre une forte demande locale sur la route vers Tobago avec plus de 75 000 passagers

La compagnie aérienne nationale détenue par l’État, Caribbean Airlines (CAL), a enregistré un fort mouvement de passagers sur le pont aérien domestique durant cette période estivale de pointe, transportant 75 149 passagers entre Trinité-et-Tobago pendant le mois d’août 2026.

Les chiffres du mois d’août s’inscrivent dans la continuité d’une performance solide du mois de juillet, lorsque la compagnie a transporté 66 814 passagers entre les deux îles.

Pour faire face à l’afflux de voyages saisonniers, CAL a progressivement augmenté sa capacité à partir de la mi-juillet, a élargi davantage les sièges au début du mois d’août et a ajouté des vols supplémentaires afin de soutenir l’arrivée de voyageurs lors du week-end du Great Race.

« Le pont aérien domestique est bien plus qu’un réseau de routes, c’est un lien vital qui rassemble les familles, soutient les entreprises, permet l’accès à des services essentiels et relie les communautés à travers Trinité-et-Tobago », a déclaré Varma Khillawan, directeur général intérimaire de CAL. « Nous sommes fiers d’avoir transporté plus de 75 000 passagers en août et de jouer un rôle important pour aider les gens à rester connectés. Alors que la demande continue de croître, Caribbean Airlines demeure engagée à offrir un service sûr, fiable et pratique, garantissant à nos clients de pouvoir voyager en toute confiance chaque fois qu’ils doivent se déplacer entre les îles. »

La compagnie a noté que sa stratégie de planification réactive offrait aux passagers une plus grande disponibilité des sièges et assurait un transport inter-îles fiable pendant l’une des périodes les plus chargées de l’année.

Cette dynamique positive entre les îles coïncide avec des ajustements régionaux plus larges pour la compagnie. À compter du 2 septembre, CAL a mis fin à son itinéraire direct Trinidad/Tobago/Barbados retour dans le cadre d’une optimisation continue des horaires au sein de son réseau régional élargi.

S’adressant à sa clientèle après ce mois de voyages chargé, Khillawan a ajouté que Caribbean Airlines remercie ses clients pour leur soutien continu.