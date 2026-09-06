La Jamaïque accueillera le JAPEX 2026 à Ocho Rios, alors que le secteur touristique poursuit sa reprise après l’ouragan.

La Jamaïque accueillera à Ocho Rios, plus tard ce mois-ci, des acheteurs internationaux du secteur du tourisme et des partenaires de l’industrie lors de la 36e édition du Jamaica Product Exchange (JAPEX), alors que le pays poursuit la reconstruction de son secteur touristique après le passage de l’ouragan Melissa.

Ce salon annuel du tourisme se tiendra du 14 au 17 septembre, marquant le retour d’Ocho Rios après plus d’une décennie d’absence.

Le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, intervenant lors du lancement officiel de JAPEX 2026, a souligné que l’événement s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la position de la Jamaïque sur le marché touristique mondial et à attirer de nouvelles opportunités d’affaires.

« La Jamaïque est ouverte et la Jamaïque est prête à accueillir davantage d’opportunités touristiques », a déclaré Bartlett.

Selon le ministre, environ 80 % des hôtels de l’île ont rouvert après l’ouragan Melissa, les établissements restants devant reprendre leurs activités au cours du premier trimestre 2027.

Bartlett a ajouté que le choix d’organiser JAPEX à Ocho Rios prenait une signification renforcée après l’impact de l’ouragan sur l’ouest de la Jamaïque, offrant l’occasion de mettre en lumière la reprise et la résilience du secteur touristique du pays.

Il a qualifié la réouverture de la majorité des hôtels de « signal puissant » de la confiance portée au produit touristique jamaïcain.

JAPEX est organisé par l’Association hôtelière et touristique de la Jamaïque (JHTA) en partenariat avec la Jamaica Tourist Board (JTB), et réunit des fournisseurs du tourisme jamaïcains et des acheteurs internationaux pour des rencontres, des négociations de contrats et d’autres opportunités d’affaires.

« JAPEX n’est pas qu’un simple défilé de discours. C’est un marché d’opportunités », a déclaré Bartlett.

Cette édition s’inscrit également dans la stratégie Tourism 3.0 de la Jamaïque, qui vise à s’étendre au-delà de ses marchés traditionnels de visiteurs.

Bartlett a indiqué que le pays intensifie son attention sur l’Amérique latine et d’autres marchés internationaux émergents, tout en travaillant à renforcer la connectivité aérienne et à accroître les investissements dans la promotion des destinations.

« Même au milieu de l’incertitude mondiale, des mutations des habitudes de voyage et des défis imposés par la nature, le secteur du tourisme jamaïcain continue de faire ce qu’il a toujours fait : s’adapter, innover et croître », a-t-il déclaré.

Bartlett a exhorté les acheteurs internationaux présents à JAPEX à approfondir leurs liens avec les entreprises touristiques jamaïcaines et à explorer de nouvelles opportunités dans le secteur.

Il a également appelé les fournisseurs et exposants locaux à profiter de ce salon de quatre jours pour promouvoir l’offre touristique de la Jamaïque auprès du commerce international du voyage.