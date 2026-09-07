Jamaïque : 2,34 millions de visiteurs et 2,5 milliards de dollars US à fin août

Le secteur touristique jamaïcain continue de faire preuve de résilience, enregistrant 2,34 millions d’arrivées de visiteurs et générant 2,5 milliards de dollars américains de recettes au 31 août, malgré un parc hôtelier réduit après le passage de l’Ouragan Melissa en octobre 2025, qui a touché plusieurs établissements touristiques à travers l’île.

« Cela représente 17 pour cent de moins que l’année dernière à ce jour, en termes d’arrivées et 18 pour cent de moins en termes de recettes », a déclaré le ministre du Tourisme, Hon. Edmund Bartlett.

Néanmoins, il a déclaré que la performance était « satisfaisante », compte tenu des défis actuellement rencontrés par le secteur.

Le ministre s’est exprimé lors d’un Think Tank organisé par la Jamaica Information Service (JIS) mercredi 2 septembre, qui portait sur la Semaine de sensibilisation au tourisme, prévue du 27 septembre au 3 octobre.

M. Bartlett a noté qu’environ 70 pour cent du parc hôtelier du pays est actuellement disponible, les 30 pour cent restants étant hors service.

« Ce que nous constatons aussi, c’est que ces 30 pour cent représentent certains des stocks d’hébergement les plus demandés du pays… et ils reviennent, mais pas avant la fin de l’année jusqu’au premier trimestre de l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné que, dans ce contexte, le niveau des arrivées des visiteurs souligne la vigueur continue de la demande pour la Jamaïque en tant que destination touristique.

« Pour qu’une situation existe où la demande pour la Jamaïque demeure aussi forte et que, en fait, les chiffres d’arrivée par rapport à l’année dernière dépassent notre inventaire et la remise en service de nos stocks, je tiens à féliciter la Jamaica Tourist Board et notre équipe du tourisme pour l’excellent travail réalisé afin de maintenir ce niveau », a déclaré M. Bartlett.

Il a en outre indiqué que la demande soutenue a aidé la Jamaïque à maintenir de solides partenariats avec ses transporteurs aériens, même si la capacité de transport aérien n’a pas encore retrouvé complètement les niveaux pré-Melissa.

« Ils ne peuvent pas nous offrir le niveau de capacité aérienne que nous avions avant Melissa, mais ils parviennent à maintenir les liaisons… et la bonne nouvelle, c’est qu’ils volent pleins à chaque occasion », a déclaré M. Bartlett.

En se tournant vers les préoccupations relatives aux tarifs aériens, le ministre du Tourisme a noté que les défis au sein de l’industrie aérienne mondiale, y compris les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, ont contribué à des prix élevés des billets.

« L’absence des technologies permettant de livrer à la cadence requise a été une grande raison des tarifs élevés que nous constatons en termes de tarifs aériens », a-t-il informé.

M. Bartlett a averti contre l’utilisation de devis de tarifs aériens individuels pour tirer des conclusions générales sur le coût des voyages vers la Jamaïque, expliquant que la tarification des compagnies aériennes est complexe.

« Le fait est que les tarifs aériens sont structurés d’une manière très particulière, et parfois le chiffre qui est cité comme le dernier chiffre n’est pas le prix moyen payé pour le siège », a-t-il expliqué.

Le ministre a exhorté les personnes qui commentent publiquement sur les tarifs aériens et l’industrie du tourisme à veiller à ce que leurs déclarations soient éclairées par une compréhension claire de l’environnement aéronautique plus large.

« Je voudrais que nous prenions le temps de comprendre l’écosystème dans lequel nous opérons et ensuite d’être plus précis », a insisté M. Bartlett.