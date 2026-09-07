Dominicain Aujourd’hui

Jimaní, République dominicaine – Le gouvernement dominicain, par le biais du Ministère de la Défense (MIDE), a entamé les travaux d’une section de 14,5 kilomètres de la deuxième phase de la clôture du périmètre frontalier à Jimaní, dans la province d’Indépendance, dans le cadre des efforts visant à renforcer le contrôle territorial et la sécurité frontalière le long de la frontière haïtienne.

La nouvelle section comprendra six tours de guet, 35 ponceaux et une hauteur d’environ 13 pieds (environ 4 mètres), ainsi que des routes de patrouille totalisant sept mètres de largeur de chaque côté de la clôture. L’infrastructure est conçue pour améliorer la surveillance, faciliter la mobilité des forces armées et renforcer les capacités d’intervention dans la zone.

Le projet est stratégiquement situé dans le bassin d’Enriquillo, près du lac Azuey, aussi appelé lac Fondo, une zone qui, historiquement, a été confrontée à des difficultés liées au mouvement irrégulier de marchandises et à d’autres activités illicites. Les autorités affirment que les contrôles existants assurés par l’Armée dominicaine et la CESFRONT ont déjà réduit ce type d’activités, et que la nouvelle infrastructure devrait renforcer encore ces efforts.

Fernández Onofre a déclaré que le projet s’inscrivait dans la stratégie « Frontière Forte » du président Luis Abinader, qui associe présence militaire, infrastructures, technologies, surveillance, mobilité et coordination interagences afin de renforcer la sécurité territoriale tout en soutenir le développement des communautés frontalières.

Le projet revêt également une importance économique puisque Jimaní accueille un important marché binational et constitue l’un des passages frontaliers les plus fréquentés du pays pour les camions lourds et le trafic de conteneurs. Les autorités prévoient que cette nouvelle infrastructure renforcera la lutte contre la contrebande et contribuera à instaurer un cadre plus sûr et mieux organisé pour le commerce légal.

À l’issue de la cérémonie à Jimaní, Fernández Onofre et la délégation de l’OPM se sont rendus à Dajabón pour inspecter une autre section de la clôture frontalière en cours de construction. Cette visite a permis à la délégation d’évaluer l’avancement des travaux et l’intégration de la clôture avec les systèmes de surveillance, de patrouille et de sécurité le long de la frontière nord.

La construction à Jimaní, conjuguée à l’expansion en cours à Dajabón, s’inscrit dans le cadre de l’effort plus large du gouvernement pour renforcer les capacités opérationnelles et technologiques des Forces Armées, le contrôle territorial et l’infrastructure de sécurité le long de la frontière dominico-haïtienne.