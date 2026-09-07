Police jamaïcaine satisfaite : la division Saint-Catherine enregistre son premier mois sans meurtre

La division de la police du nord de Saint-Catherine a enregistré son premier mois calendaire sans meurtre en 29 mois, durant le mois d’août. Cette étape s’inscrit dans des stratégies policières renforcées et des partenariats communautaires qui ont entraîné une réduction soutenue des crimes graves.

Le Commandant, Senior Superintendent of Police (SSP) Hopton Nicholson, a dévoilé cette réalisation lors d’une réunion spéciale de gestion au DOME, situé au poste de police de Spanish Town, mardi 1er septembre. Il a expliqué que cet accomplissement s’accompagne d’une chute globale de 42 % des meurtres, marquant le total d’homicides le plus bas enregistré depuis que la division a été créée il y a 30 ans.

« Pour la première fois en 29 mois depuis que je suis le commandant divisionnaire, cette division a enregistré un mois calendaire sans meurtres », a déclaré le SSP Nicholson.

Le commandant divisionnaire a souligné que cette étape va bien au-delà d’une simple diminution des chiffres de la criminalité. « Derrière chaque réduction du meurtre se cache potentiellement une vie sauve », a déclaré Nicholson. « Une famille épargnée par une douleur inimaginable. Un enfant qui n’a pas à grandir sans un parent. Une communauté qui se voit offrir une plus grande opportunité de vivre, de travailler et de prospérer en paix. »

Il attribue ces résultats à un travail coordonné entre plusieurs branches, notamment les agents de première ligne, les unités de renseignement, les enquêteurs, les équipes opérationnelles et les résidents locaux. Pour y parvenir, la division a renforcé les contrôles de l’ordre public dans les centres-villes et les grandes artères, tout en déployant des agents directement dans les zones sujettes à des activités violentes.

« Notre approche consiste à prévenir la violence avant qu’elle ne survienne », a noté Nicholson, ajoutant que le déploiement élargi rassure le public sur le fait que les forces de l’ordre sont « présentes, visibles et prêtes à répondre ».

Les opérations anti-bandes resteront au cœur de l’action à l’avenir. Nicholson a confirmé que la police poursuivra les individus et les groupes organisés afin de perturber leurs activités, démanteler les réseaux, affaiblir leurs capacités et amener les contrevenants devant les tribunaux.

Outre les opérations tactiques, l’engagement des parties prenantes et de la communauté reste essentiel. Nicholson a insisté sur le fait qu’une police efficace ne peut pas opérer isolément, déclarant : « Nous établissons des partenariats avec nos concitoyens, nos leaders communautaires, nos opérateurs économiques et d’autres parties prenantes. »

La division s’attache également à renforcer sa capacité interne et le bien-être des agents, en veillant à ce que le personnel bénéficie du soutien et de l’équipement nécessaires pour offrir des services de haute qualité. Nicholson a expliqué que le maintien de ces acquis exige des mesures proactives, y compris la consolidation des territoires autrefois visés par les criminels, l’approfondissement des enquêtes et le maintien du dialogue avec la communauté.

Appelant le public à un soutien continu, Nicholson a souligné que l’information et la coopération restent essentielles pour une paix durable. « Nous avons besoin de votre partenariat continu », a-t-il déclaré. « La police ne peut être partout à tout moment. Vos informations, votre coopération et votre volonté de vous dresser contre la criminalité sont essentielles à notre réussite. »

À l’avenir, la division compte tirer parti de cet élan tout en restant ferme, professionnelle, équitable et compatissante. « Ensemble, nous continuerons à protéger les vies, à préserver la sécurité publique, à perturber les réseaux criminels, à faire respecter l’État de droit et à renforcer les partenariats avec les communautés que nous servons », a conclu Nicholson.