Des tarifs aériens en hausse menacent les voyages de Noël de la diaspora jamaïcaine

Les tarifs aériens continuent d’augmenter et la capacité des compagnies s’est réduite, alimentant les inquiétudes sur la possibilité pour les Jamaïcains vivant à l’étranger de se payer le trajet vers leur pays d’origine pour Noël et la saison hivernale, alors que l’île fait face à une nette baisse des arrivées de visiteurs.

Noël est traditionnellement l’une des périodes les plus chargées pour les Jamaïcains de la diaspora qui rentrent pour des retrouvailles familiales, des mariages, des obsèques et d’autres événements. Or les voyageurs se plaignent de plus en plus de tarifs qui ont doublé dans certains cas, notamment sur les liaisons entre la Jamaïque et la Floride.

La question a désormais déclenché un affrontement politique, avec Andrea Purkiss, porte-parole de l’opposition en charge du tourisme et des liens, appelant le gouvernement à préciser ce qu’il fait pour faire baisser les coûts de voyage et inverser le déclin des arrivées.

« Quelque part, à Fort Lauderdale, ce matin, une Jamaïcaine se demande si elle peut se permettre d’enterrer sa mère », a déclaré Purkiss dans un communiqué. « Neuf-vingt-dix minutes de vol, mais on lui réclame 3 700 dollars américains. Ce n’est pas un tarif. C’est un mur. »

L’opposition a indiqué que des vérifications réalisées à la mi-août montraient qu’American Airlines proposait 3 744 dollars pour un trajet aller-retour entre Montego Bay et Miami, tandis que les vols JetBlue desservant Fort Lauderdale affichaient régulièrement complet.

La flambée des tarifs s’inscrit dans un contexte de capacité aérienne réduite à la suite de l’effondrement de la compagnie à bas coût Spirit, d’une forte demande de voyages et des pressions de coûts plus larges pesant sur le secteur de l’aviation.

Purkiss soutenait que la disparition de Spirit était particulièrement significative parce que le transporteur maintenait une concurrence sur les liaisons entre la Jamaïque et les grands marchés américains.

Elle a critiqué le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, pour avoir auparavant présenté Spirit comme ne représentant qu’environ 3 pour cent de la capacité aérienne de la Jamaïque.

« Le ministre a compté les sièges quand il aurait dû compter les concurrents. Les autres compagnies ont pris les passagers de Spirit, puis ont augmenté les tarifs », a déclaré Purkiss.

Le gouvernement a rejeté la caractérisation par l’opposition de la situation, soutenant que les secteurs du tourisme et de l’aviation jamaïcains naviguent au milieu d’une série de chocs externes importants.

Le ministre des Transports, Daryl Vaz, a accusé Purkiss d’avoir faussement comparé les chiffres de 2026 à ceux de 2024 sans tenir compte de manière adéquate des effets des ouragans, d’un inventaire hôtelier réduit, de coupes dans la capacité aérienne et de l’effondrement de Spirit.

« Je n’essaierai pas d’enseigner à Mme Purkiss comment fonctionnent l’offre et la demande. Nous opérons toujours à environ 70 % de la capacité des chambres. Avec moins de sièges et moins de vols », a déclaré Vaz dans un message publié sur X.

Il a indiqué que le gouvernement avait déjà présenté des stratégies lors des débats sectoriels pour relever les défis, notamment l’obtention de nouvelles routes aériennes directes, la diversification des marchés touristiques de la Jamaïque et l’accélération de la remise en service des chambres d’hôtel.

« Les moteurs dominants ne sont pas une chute soudaine ni l’absence d’un plan », a déclaré Vaz, citant comme facteurs le cyclone Melissa, un inventaire hôtelier réduit dans l’ouest de la Jamaïque, des réductions de capacité sur les principales routes américaines, la perte d’un transporteur à bas coût et des pressions de coûts mondiales qui affectent le secteur.

Bartlett a également averti contre l’usage des devis isolés de billets comme mesure du prix global des billets, affirmant que la tarification des compagnies aériennes est complexe et que le tarif le plus élevé affiché ne représente pas nécessairement le prix moyen payé pour le siège.

« Le fait est que les tarifs aériens sont structurés de manière très particulière, et parfois le chiffre affiché en dernier lieu n’est pas le prix moyen réellement payé pour le siège », a-t-il déclaré.

Le débat survient alors que la Jamaïque continue d’enregistrer une baisse notable du tourisme d’une année sur l’autre.

L’île a accueilli 2,34 millions de visiteurs et généré 2,5 milliards de dollars américains de recettes touristiques jusqu’au 31 août, selon Bartlett.

« C’est 17 pour cent de moins que l’année dernière à la même période en termes d’arrivées et 18 pour cent de moins en termes de revenus », a déclaré le ministre du Tourisme.

Il a néanmoins décrit la performance comme « satisfaisante » compte tenu des circonstances auxquelles le secteur est confronté.

Environ 70 pour cent du stock d’hôtels jamaïcains est actuellement disponible, les 30 pour cent restants restant hors service à la suite de l’ouragan Melissa, qui a frappé l’île en octobre 2025.

Bartlett a indiqué que l’inventaire indisponible comprend certaines des chambres les plus demandées, et que la plupart de cette capacité devrait revenir d’ici la fin de l’année et au cours du premier trimestre 2027.

Des chiffres antérieurs cités par l’opposition montraient que les arrivées en séjour augmentaient de 7,6 pour cent en juin, mais restaient inférieures de 16,5 pour cent par rapport à 2024.

Elle a averti que cette hausse de juin ne devait pas être interprétée comme une preuve que les Jamaïcains à l’étranger peuvent se permettre ces tarifs actuels.

« Ne vous méprenez pas sur l’amour de la patrie que portent nos compatriotes pour preuve qu’ils peuvent se payer ces prix. Un Jamaïcain empruntera, mendiera ou puisera dans ses économies pour rentrer chez lui », a-t-elle déclaré.

Purkiss réclame que Bartlett s’adresse au Parlement sur les négociations aériennes pour les liaisons vers la Floride avant la saison hivernale, publie l’évaluation du gouvernement de la sortie de Spirit et ses plans de contingence, identifie toute aide disponible pour les Jamaïcains confrontés à des coûts de voyage d’urgence et donne un calendrier pour rétablir un service concurrentiel entre Kingston et Fort Lauderdale.

À l’approche de la période de voyage de Noël, le différend risque de s’intensifier alors que le gouvernement cherche à restaurer la capacité aérienne et hôtelière, tandis que les voyageurs évaluent si le coût du retour au pays devient tout simplement trop élevé.