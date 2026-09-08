Les arrivées en séjour aux Îles Caïmans augmentent de 10 % en juillet

Les îles Caïmans ont enregistré une hausse de 10 % des arrivées de visiteurs en séjour en juillet, prolongeant leur série de croissance touristique sur neuf mois consécutifs, alors que la destination a accueilli un nombre record de visiteurs séjournant au cours des sept premiers mois de 2026.

Selon le Cayman Islands Department of Tourism (CIDOT), 45 053 visiteurs en séjour sont arrivés en juillet, en hausse par rapport au même mois de l’année précédente.

Entre janvier et juillet, les arrivées de visiteurs en séjour ont atteint un chiffre record de 333 747, soit une hausse de 11 % par rapport à la période correspondante en 2025.

Les arrivées combinées de visiteurs en séjour et de croisiéristes ont totalisé 1 058 781 au cours des sept premiers mois de l’année, soit une augmentation de 6,2 % sur un an.

« Quand le nombre de nos visiteurs croît, notre économie prospère », a déclaré le vice‑premier ministre et ministre du Développement du tourisme et du commerce, Gary Rutty.

« Ce neuvième mois consécutif d’augmentation des arrivées de visiteurs en séjour et de chiffres constants sur l’activité croisières stimule l’essor des entreprises dans cette industrie dynamique et soutient des opportunités d’emploi lucratives pour les habitants de notre pays. »

Les États‑Unis demeurent le principal marché source des îles Caïmans en juillet, générant 37 910 visiteurs, soit une hausse de 12 % par rapport à juillet 2025. Parmi les marchés américains identifiables, Austin, Miami‑Fort Lauderdale et Houston enregistrent la croissance la plus forte.

Cette hausse a coïncidé avec une expansion de l’offre aérienne en provenance des États‑Unis. La capacité aérienne entrante a augmenté de 3 147 sièges, soit 5,9 %, par rapport à juillet 2025, portant la capacité totale de sièges vers les États‑Unis à 56 541. Cette hausse a été conduite par Miami, Atlanta et le nouvel itinéraire Austin de Cayman Airways.

La fréquentation européenne a également connu une forte progression, augmentant de 12,7 % en juillet. Les arrivées en provenance d’Europe continentale ont bondi de 26,7 %, tandis que le Royaume‑Uni et l’Irlande ont enregistré une hausse de 8,2 %.

Le Canada a constitué une exception à la croissance de juillet, les arrivées reculant de 15,9 %. CIDOT a indiqué que le service sans escale opérait trois jours par semaine contre quatre jours en 2025, ce qui a réduit la flexibilité des horaires.

Malgré ce repli mensuel, les arrivées canadiennes entre janvier et juillet étaient en hausse de 43,3 % sur un an, indiquant une demande soutenue au‑delà de la saison hivernale traditionnelle.

Le tourisme de croisière a également connu une baisse marquée en juillet, les îles Caïmans ayant accueilli 43 380 passagers, en recul de 23 % par rapport à juillet 2025 en raison d’un moindre nombre d’escales.

Cependant, les arrivées de passagers de croisière sur la période janvier‑juillet restaient supérieures de 4 % à la même période l’année précédente.

La croissance des visiteurs en séjour s’est également traduite par une performance plus robuste du secteur de l’hébergement.

Selon la société d’intelligence hôtelière STR, le taux d’occupation des hôtels a atteint 66,7 % en juillet, soit une hausse de 9,4 points par rapport à juillet 2025. Les tarifs moyens par nuit ont augmenté de 7,6 %, tandis que le revenu par chambre disponible a progressé de 25,2 %.

Jusqu’en juillet, le taux d’occupation des hôtels était en hausse de 6,8 points par rapport à l’année précédente, tandis que les tarifs moyens ont augmenté de 5,9 % et que le revenu par chambre disponible a grimpé de 16,9 %.

Le chiffre d’affaires des chambres d’hôtel a augmenté de 18,3 % au cours des sept premiers mois de l’année, juillet marquant le septième mois consécutif de croissance à deux chiffres du revenu des chambres.

Directrice du tourisme Rosa Harris a attribué ces performances à la stratégie touristique de la destination et à la collaboration avec les partenaires de l’industrie.

« L’augmentation soutenue de la fréquentation tout au long des deux premiers mois de l’été est le témoignage du succès de notre stratégie touristique et de la forte collaboration entre le Département du Tourisme et nos partenaires de l’industrie pour promouvoir la destination », a déclaré Harris.

« Alors que nous atteignons le pic de l’été et que nous basculons vers l’automne, le Département du Tourisme demeure déterminé à mettre en œuvre notre stratégie visant à maintenir et développer l’offre aérienne, à approfondir les relations avec le secteur du voyage, à diversifier nos marchés sources et à conserver une forte présence sur les marchés clés. »

Harris a ajouté que le département s’attend à ce que cet élan positif de fréquentation se poursuive sur l’ensemble de ses marchés sources pour le reste de l’année 2026.